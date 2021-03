Afrique de l'Ouest: Nouveau campus de l'Université King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud du Niger - Les présidents de la Bid et du Niger ont procédé à l'inauguration ce 29 mars

Le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, a officiellement inauguré, ce 29 mars 2021, le campus de l'Université King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud du Niger. Ce projet waqf (dotation), selon le communiqué de Banque islamique de développement (Bid), est financé par le programme King Abdullah Fael Khair dont les ressources sont administrées par ladite banque.

Le campus de l'Université King Abdullah bin Abdulaziz Al Saud du Niger, est officiellement inauguré, ce 29 mars 2021, par le président nigérien Mahamadou Issoufou, en présence du président de la Bid Dr Bandar Hajjar invité par M. Issoufou. A l'occasion, Dr Hajjar, a évoqué, d'après le communiqué, l'importance du projet en déclarant qu'il répond aux besoins de la communauté de la République du Niger et des pays voisins dont les services éducatifs et les indices sociaux sont déjà faibles.

« Ce nouveau campus permet au complexe universitaire de Niamey d'augmenter sa capacité d'admission des étudiants et contribue grandement à préserver les valeurs, ainsi que les normes académiques mondiales», a déclaré le président de la Bid.

Le communiqué de la Bid rapporte que la banque islamique de développement s'est vu confier la supervision et la mise en œuvre des nouvelles installations en pleine coordination avec l'Université et a veillé à ce que le campus soit conçu conformément aux normes internationales modernes et équipé des dernières technologies.

Il souligne en outre que ce nouveau campus académique est en effet doté d'une centrale solaire qui fournit aux installations l'énergie nécessaire à leur fonctionnement, réduisant ainsi les factures mensuelles d'électricité et maintenant un concept de construction presque écologique.

A en croire le document, le complexe universitaire pour filles de Niamey, inauguré aujourd'hui, est le campus féminin de l'Université islamique du Niger, une université qui appartient à l'Oci et qui abrite actuellement plus de 3300 étudiants de 23 pays membres de l'Oci du continent africain (certains venant du Tchad, Nigéria et îles Comores).

Il abrite actuellement cinq facultés de différentes spécialités et aspire à devenir l'une des principales institutions de recherche et d'enseignement répondant aux besoins des populations d'Afrique de l'Ouest et du monde musulman, en général, en promouvant une nouvelle génération d'étudiants musulmans, techniquement et moralement équipés pour affronter les défis du monde, confie enfin le communiqué de la Bid.