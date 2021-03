Angola: De nouveaux opérateurs de nettoyage pour la ville de Luanda

Luanda — La province de Luanda (GPL) a, en date de ce lundi 29, sept entreprises de nettoyage et de collecte des déchets solides.

Il s'agit de l'entreprise de nettoyage et d'assainissement de Luanda (ELISAL-EP), indiquée pour les municipalités de Luanda et Cazenga, ER-Sol (Icolo et Bengo), Sambiente (Quiçama et Viana), Multilimpeza (Cacuaco), Jump Business (Belas), Chay Chay (Kilamba Kiaxi) et le Consortium Dassala / Envirobac (Talatona).

Selon un communiqué de presse du gouvernorat de Luanda parvenu à l'ANGOP, l'adjudication effective des services avec la signature des contrats est prévue pour mardi 30.

Après la signature du contrat, selon la note, les opérateurs commencent immédiatement le processus de nettoyage et de collecte des déchets solides dans toute la province de Luanda.

