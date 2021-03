Afrique: L'Angola bat le Gabon pour défendre son honneur

Luanda — Sans aucune chance de qualification, l'Angola a battu le Gabon 2 à 0 ce lundi au stade 11 de Novembro, à Luanda, lors du dernier match du groupe D d'accès à la Coupe d'Afrique des Nations de football, en 2022 au Cameroun.

Les buts de l'équipe angolaise ont été marqués par Show (63') et Loyd (69').

C'est le premier et unique triomphe que les Angolais ont pu remporter après quatre défaites et un match nul durant la phase de qualification.

Lors du match-aller à Libreville, l'équipe angolaise a perdu contre le Gabon, 1 à 2.

En six matchs joués durant les éliminatoires, l'Angola n'a remporté qu'une seule victoire aujourd'hui et un match nul vierge (0-0), dans la ville de Kinshasa, contre la République démocratique du Congo (RDC) avec laquelle il a perdu au match retour, à Luanda (0-1). Il a eu une double défaite contre la Gambie (1-3, 0-1), en plus de s'incliner face au Gabon (2-1).

L'Angola ne jouera pas la CAN'2022 après huit apparitions dans l'épreuve continentale, à savoir, en 1996, en Afrique du Sud, 1998 (Burkina Faso), 2006 (Egypte), 2008 (Ghana), 2010 (Angola), 2012 (Guinée / Gabon), 2013 (Afrique du Sud) et 2019 (Égypte).

La RDC a battu la Gambie 1-0.

Malgré leur défaite dans ce tour, la Gambie et le Gabon se sont qualifiés pour l'épreuve africaine.

Classement final du groupe D

1er Gambie -10 points

2e Gabon -10 points

3e RDC -9 points

4e Angola - 4 points

