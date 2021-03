Angola: La ministre de l'Enseignement supérieur réitère la mise en œuvre du programme de développement scientifique

Luanda — La ministre de l'Enseignement supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, Maria Rosário Bragança, a réitéré, ce lundi, à Luanda, l'engagement pour la continuité du programme national pour le développement de la science, de la technologie et de l'innovation / 2018-2022.

Se prononçant lors de l'ouverture de la réunion ordinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et du Conseil national de la science, de la technologie et de l'innovation, la ministre a expliqué que ce programme avait été révisé en 2020 et que les établissements d'enseignement supérieur devraient être au courant des actions.

Maria Rosário Bragança a fait savoir qu'un autre facteur important pour le pays, dans le domaine de l'enseignement supérieur, était la mise à jour du système juridique angolais en matière de science, de technologie et d'innovation.

"Cela fait quelques années que certains des documents directeurs de la science, de la technologie et de l'innovation ont été publiés, une mise à jour est donc impérative", a-t-elle souligné.

À son tour, le directeur national du ministère de l'Enseignement supérieur, Emanuel Catumbela, a déclaré que des études avaient été menées pour caractériser les études de troisième cycle en Angola et aussi pour caractériser la collaboration entre les établissements d'enseignement supérieur et le secteur des affaires.

«Les entreprises recherchent des professionnels qualifiés, nous avons vu l'exemple de l'ingénierie, qui recherche non seulement des compétences techniques en ingénierie, mais aussi des compétences comportementales», a-t-il souligné.

Se prononçant lors de l'ouverture de la réunion ordinaire du Conseil national de l'enseignement supérieur et du Conseil national de la science, de la technologie et de l'innovation, la ministre a expliqué que ce programme avait été révisé en 2020 et que les établissements d'enseignement supérieur devraient être au courant des actions.

Maria Rosário Bragança a fait savoir qu'un autre facteur important pour le pays, dans le domaine de l'enseignement supérieur, était la mise à jour du système juridique angolais en matière de science, de technologie et d'innovation.

"Cela fait quelques années que certains des documents directeurs de la science, de la technologie et de l'innovation ont été publiés, une mise à jour est donc impérative", a-t-elle souligné.

À son tour, le directeur national du ministère de l'Enseignement supérieur, Emanuel Catumbela, a déclaré que des études avaient été menées pour caractériser les études de troisième cycle en Angola et aussi pour caractériser la collaboration entre les établissements d'enseignement supérieur et le secteur des affaires.

«Les entreprises recherchent des professionnels qualifiés, nous avons vu l'exemple de l'ingénierie, qui recherche non seulement des compétences techniques en ingénierie, mais aussi des compétences comportementales», a-t-il souligné.