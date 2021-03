Maroc: Dakhla-Oued Eddahab - Identification des projets de territoire pour quatre centres ruraux émergents

Dakhla — L'identification des projets de territoire pour quatre centres ruraux émergents dans la région de Dakhla-Oued Eddahab a été au centre d'une réunion, tenu lundi au siège de la wilaya de Dakhla, afin d'en favoriser le développement et la dynamique socio-économique.

Il s'agit de quatre centres ruraux émergents prioritaires dont trois dans la province d'Oued Eddahab (El Argoub, Bir Inzarane et Imllili) et un à Aousserd (communes d'Aousserd et de Bir Gandouz).

Ces Centres ayant été identifiés sur la base d'un diagnostic stratégique territorial s'inscrivent dans le cadre du programme national de développement intégré des centres ruraux émergents, visant à identifier selon une approche participative les territoires jouissant d'un ensemble de facteurs de développement et capables d'encadrer la dynamique des espaces environnants.

Dans le cadre de la 3éme phase du programme national de développement intégré des centres ruraux émergents, des ateliers communaux ayant trait au montage des projets de territoire vont être organisés, en coordination avec les différents acteurs.

Ces ateliers seront axés sur l'élaboration de la vision prospective du centre et son territoire d'influence et l'identification des projets de développement sur le territoire de projet, ainsi que sur la stratégie de développement du centre (objectifs, projets et programmes, acteurs principaux, mise en œuvre et suivi).

Les différentes parties prenantes vont se pencher également sur les opportunités et contraintes locales liées aux projets, les orientations urbanistiques particulières sur le centre et sur le montage technico-financier du projet de territoire.

Dans déclaration à la MAP, l'inspecteur régional d'urbanisme et d'aménagement de territoire dans la région de Dakhla Oued Eddahab, Khalid Gouiza a souligné l'importance de ce programme dans l'encadrement et le développement des espaces ruraux, en vue d'améliorer les conditions de vie de la population rurale et de mettre fin aux disparités territoriales.

M. Gouiza a dans ce sens fait savoir que le programme national de développement intégré des centres ruraux émergents s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle étape de la politique d'aménagement du territoire et du développement territorial, lancée par le ministère de tutelle, en mettant l'accent sur le rôle stratégique de ce programme, en tant que catalyseur pour la résorption des dysfonctionnements et des disparités entre les périmètres urbains et ruraux, dans l'optique de mettre en place des territoires intégrés, compétitifs et durables.

Il a aussi appelé à élaborer une vision commune et unifiée, en coordination avec les différents acteurs pour mettre en place des projets territoriaux concrets et de s'assurer de leur efficacité, dans la perspective d'atteindre l'objectif escompté en termes de développement.

Cette rencontre qui s'est déroulée en présence notamment du secrétaire général de la wilaya, des présidents des collectivités territoriales et des chefs des services extérieurs, s'inscrit dans le sillage de l'intérêt grandissant accordé au monde rural conformément aux Hautes orientations de SM le Roi Mohammed VI relatives au développement du milieu rural.

Le programme national de développement intégré des centres ruraux émergents s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle étape de la politique d'aménagement du territoire et du développement territorial, lancée par le ministère de tutelle, avec pour objectif général de promouvoir l'émergence d'une vision globale pour le développement des centres ruraux émergents et d'accompagner les acteurs régionaux et locaux dans sa mise en œuvre.

Il a aussi pour objectif de définir une approche de développement des centres émergents et d'élaborer des projets dans la perspective de favoriser le développement de ces territoires.