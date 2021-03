Maroc: Région TTA - Signature de 5 conventions pour renforcer le système d'éducation et de recherche scientifique

Tanger — Cinq conventions de partenariat ont été signées, lundi à Tanger, pour renforcer le système d'éducation, de formation et de recherche scientifique au niveau de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

La cérémonie de signature de ces accords s'est tenue en marge de la réunion de coordination régionale sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre n° 51.17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, qui s'est déroulée en présence notamment du ministre de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaïd Amzazi, du ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha, et du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia.

Signée entre l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) et la direction régionale du Haut-Commissariat au plan (HCP), la première convention vise à créer un cadre général de coopération dans tous les domaines d'intérêt commun, en particulier en matière d'échange, d'analyse et de diffusion des données statistiques.

Le second accord, signé entre l'Académie et le bureau régional de la Rabita de l'enseignement privé au Maroc, ambitionne, quant à lui, de créer un cadre général de partenariat entre les deux parties, pour soutenir et accompagner les établissements d'enseignement et de formation, relevant de la région, dans la mise en oeuvre des projets de la loi-cadre n° 51.17.

Concernant le troisième accord liant l'Université Abdelmalek Essaâdi (UAE) et la Conseillerie d'éducation de l'ambassade d'Espagne au Maroc, il vise à promouvoir la coopération éducative et linguistique entre les deux parties, tandis que la quatrième convention, signée entre l'UAE et l'Université privée d'Agadir, a pour objectifs d'encourager la valorisation des produits de la mer, développer la recherche scientifique dans le domaine des sciences marines et former des compétences nationales dans ce domaine.

Le 5è accord entre l'UAE, l'AREF, l'Association Hanane pour la prise en charge des enfants handicapés à Tétouan et l'Association Chorouk pour le soutien du Centre d'éducation et de formation des personnes non et malvoyantes de Tanger, entend, pour sa part, réaliser l'intégration sociale des élèves et des étudiants à besoins spécifiques dans les établissements scolaires et l'université.

Les réunions de coordination régionales sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi-cadre n° 51.17 relative au système d'éducation, de formation et de recherche scientifique, lancées il y a environ deux mois par le ministère de l'Education nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, se sont clôturées ce lundi à Tanger.