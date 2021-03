Cote d'Ivoire: Législatives 2021 - Kouyaté Abdoulaye explique comment il a « terrassé » Lida

Vainqueur de l'élection législative du 6 mars 2021, à Lakota, Kouyaté Abdoulaye a confié, ce week-end, au cours d'une interview, les secrets de sa victoire. Répondant à une question sur les éléments de langage qui lui ont permis de battre Lida Kouassi Moïse, son principal adversaire, Kouyaté Abdoulaye a indiqué qu'il a mis l'accent sur la promotion paix et de la cohésion sociale. « De notre point de vue, le jeu politique est loin et très loin d'un champ de bataille rangée. La politique, à l'occasion d'une élection, est plutôt un champ de vision sociétale, de vision de gouvernance, de proposition de projets politique, économique et social. Il faut donc laisser aux populations, le choix du meilleur projet de société », a-t-il affirmé.

Avant d'ajouter : « En la matière, le RHDP était bien et très bien nanti. Il y avait le bilan du Président Alassane Ouattara, sur tous les plans : économique, social, politique, diplomatique. Les populations ont donc opéré un choix judicieux entre la gouvernance du RHDP de 2011 à 2021 et le bilan de ceux qui ont géré le pays de 2000 à 2010. L'élément de langage s'est axé autour de la comparaison de ces 2 bilans ».

Pour le Président de l'Union des Enseignants RHDP même si Lakota est une zone un peu difficile pour le RHDP, elle n'est pas, non plus, le fief du FPI. « De mon point de vue, il n'y a pas de citadelle imprenable. Il n'y a pas de bastion assujetti à une classe politique ou à une formation politique. A preuve, à Lakota commune et Sous- Préfecture, le RHDP y est depuis 2011. A Zikisso, de 2011 à 2021, nous sommes à la Mairie et à la Députation. Dans la circonscription électorale de Goudouko- Niambézaria, c'est le RHDP qui est gagnant depuis 2011. On peut arguer que lors des scrutins précédents, on était avec le PDCI-RDA. Mais en 2021, sur trois (3) sièges dans le département, le RHDP a obtenu deux (2). Les Mairies de Lakota et de Zikisso sont dans l'escarcelle du RHDP », a-t-il soutenu.

Pour lui, cela s'explique par le fait que depuis deux (2) décennies, le RHDP travaille dans la perspective de faire taire cette idée reçue. « Personnellement, je ne me fais de complexe. Je vais humblement avec mes forces et mes faiblesses, avec ma relative connaissance du terrain politique que je pratique depuis 1994 ».