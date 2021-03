Cote d'Ivoire: Abobo/Entrepreneuriat - Une vingtaine de femmes formées à la fabrication de savon made in Côte d'Ivoire

Afin de permettre aux femmes d'entreprendre dans divers secteurs d'activités, l'Ong Help For Africa People renforce les capacités de ses membres. Ce lundi 29 mars 2021, un atelier de formation sur les techniques de fabrication de savon a été organisée à leur intention. L'objectif est de donner à ces dernières des compétences qui leur permettront de générer des revenus. Cette session s'est tenue au siège de ladite Ong, sis à Abobo PK 18 (Abidjan).

Yao Jean-Paul, coordinateur de l'Ong Help For Africa People, a relevé l'importance de cet atelier qui permettra à ces femmes d'avoir des bases sur la conception du savoir made in Côte d'Ivoire. « Pour cette année 2021, nous avons décidé d'entreprendre les activités génératrices de revenus. Nous voyons qu'il y a nécessité de former ces jeunes, ces enfants mais aussi de former les parents en leur donnant des compétences pour qu'ils aient une technique ou une industrie. L'objectif de cet atelier est donc de pouvoir mettre ces femmes en coopératives en fabricant des savons afin de générer des revenus », a-t-il indiqué.

Quant à Madame Oularé Celine, docteur en pharmacie, par ailleurs formatrice à cet atelier, a précisé qu'il était important d'amener ces femmes à avoir l'esprit de l'entrepreneuriat. « Les connaissances quand on les partage elles s'agrandissent et vu la situation sanitaire, j'ai donc profité de cette occasion pour aider mes sœurs de l'Ong Help for Africa People dans le cadre de l'autonomisation de la femme en partageant mes connaissances en matière de fabrication de savon », a-t-elle affirmé.

A l'issue de cet atelier, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à l'Ong ainsi qu'au docteur pour cette formation. Car cette session leur permettra d'améliorer leurs connaissances dans la vente des savons ?

Créée en Février 2019, l'Ong Help For Africa People est une organisation non gouvernementale qui forme des jeunes dans divers secteurs d'activités, notamment, la cordonnerie, la couture, la pâtisserie, la broderie, afin d'améliorer l'employabilité des jeunes et aussi de lutter contre la délinquance juvénile. L'Ong mène également des activités de sensibilisation sur la migration irrégulière, les questions de santé environnementale et sur la cohésion sociale.