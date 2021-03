Afrique: Éliminatoires CAN 2022 - Éléphants, quatre raisons de battre les Walya

Les Éléphants de Côte d'Ivoire déjà qualifiés pour la Can 2022 affrontent en ce début d'après-midi (13h) au stade d'Ebimpé, la formation éthiopienne, à la faveur de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Si les Éthiopiens doivent absolument s'imposer pour assurer leur qualification, les Éléphants, eux, pourraient se contenter d'un match nul. Même une défaite ne remettrait pas en cause la présence des Pachydermes ivoiriens au Cameroun, l'année prochaine.

Mais pour Serey Dié et ses coéquipiers, il n'est pas du tout question de finir ces éliminatoires sur une fausse note. En effet, Patrick Beaumelle et ses joueurs désormais sans pression, ont trouvé des raisons de se remotiver pour cette ultime sortie dans la compétition. La première raison, c'est de terminer à la première place de la poule K. La logique voudrait que Serge Aurier et ses coéquipiers considérés comme les grands favoris de ce groupe lors du tirage finissent en tête de cette poule.

Le deuxième motif pour les Éléphants de remporter ce match, c'est de laver l'affront subi au match aller à Addis-Abeba. Les Walya s'étaient imposés face aux Éléphants grâce à des réalisations de Surafel Dagnachew (16e) et Shimelis Bekele (26e). Les Éléphants avaient pourtant ouvert très tôt le score dans cette partie par Serge Aurier à la 4e mn.

Cette affiche entre Ivoiriens et Éthiopiens sera également la deuxième sortie des Pachydermes ivoiriens dans leur nouvel antre du stade Olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé. La première s'était soldée par une victoire contre Madagascar (2-1). Il faut absolument rester dans la dynamique de la victoire dans ce stade et perpétuer une nouvelle tradition d'invincibilité.

Enfin, les Éléphants ont également juré de s'imposer pour exprimer vivement leur hommage au président Sidy Diallo. Après la victoire contre le Niger à Niamey, ils étaient nombreux, les joueurs et leur entraîneur, à dédier cette qualification à l'ancien président de la Fif. Revenus de Niamey, ils sont allés lui rendre hommage à son domicile et se sont inclinés sur sa tombe. Pour clore cet hommage, Serge Aurier et ses coéquipiers ont promis de s'imposer lors de ce dernier match.

Une rencontre qui ne sera cependant pas une partie de plaisir face à un adversaire qui n'a qu'une seule alternative. Se réarmer moralement et opérer des choix justes seront déterminants. La tâche ne sera pas facile à ce niveau pour Patrice Beaumelle qui est partagé entre faire tourner son effectif et voir en situation de jeu tous ses éléments ou mettre en place une équipe pour assurer le résultat.

A Niamey, certains joueurs n'avaient pas eu l'occasion de participer au match de la qualification et aimeraient bien saisir l'occasion de participer à la fête. Lago Junior, Souleymane Coulibaly, Kouassi Evrard, Tapé Eliézer, Akpa Akpro, Ousmane Ouattara et Serey Dié n'avaient pas disputé la moindre minute. Tout comme ceux qui n'ont eu que quelques minutes seulement tels qu'Amad Diallo et Yohan Boli.

Il faut indiquer que pendant ce temps, Madagascar sera aux prises avec le Niger à Antananarivo, tout en ayant une oreille tendue à Ebimpé. Une défaite de l'Éthiopie qualifierait Madagascar en cas de succès contre le Niger.