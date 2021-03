Cote d'Ivoire: Projet immobilier - Vagondo Diomandé lance la construction d'une cité préfectorale à Bingerville

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présidé, le 27 Mars, à Bingerville, une cérémonie de signature de convention entre l'association des membres du corps préfectoral et une société immobilière.

L'Association des membres du corps préfectoral vient de décrocher un important projet pour ses membres. Il s'agit d'un projet immobilier, portant sur la construction d'une cité préfectorale, à bâtir sur une superficie de 16 ha, à Brégbo, dans la commune de Bingerville.

La signature de convention entre le président de ladite Association, Eugène Kouadio (Préfet de Taabo) et le promoteur, à savoir, Phoenix SARL, a eu lieu le samedi 27 mars, sur le site, en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé. Il avait à ses côtés, plusieurs membres du corps préfectoral, principaux souscripteurs, ainsi que les chefs coutumiers de Bingerville et du village de Brégbo.

A l'occasion, le ministre a salué cette initiative de l'Association des membres du corps préfectoral, qui permettra aux préfets et sous-préfets d'obtenir un toit, digne de leur rang. « Mes félicitations pour cette initiative. Je m'engage à vos côtés. Votre association a le soutien du Président de la République et du Premier ministre. J'invite tous les membres de mon cabinet et mes collaborateurs à soutenir ce projet et à faire en sorte qu'il aboutisse. Faisons en sorte que le corps préfectoral rayonne », a-t-il lancé.

Avant d'ajouter : « Félicitations au président de l'Association, coordonnateur du projet, pour sa persévérance. Il est important qu'on vous soutienne. Nous devons marquer notre temps par des actions concrètes. Soyons des hommes d'actions. Ne soyons pas seulement des hommes des grandes théories. Quel que soit le poste qu'on occupe, nous devons nous rendre utile à l'Etat. A travers ce projet, vous venez ainsi, de marquer d'une pierre blanche, votre existence », s'est-il réjoui.

Le ministre a également félicité le promoteur, François Essoh, pour ses efforts.

Pour sa part, le Président de l'association, le préfet Eugène Kouadio, a exprimé sa gratitude au ministre de l'Intérieur pour son appui à ce projet. Il a souligné que les travaux ont déjà démarré sur le chantier et la remise des clés est prévue pour décembre 2022. Il a aussi précisé que la Banque of Africa (BOA) est également, un partenaire du projet. Elle est chargée de la gestion de l'apport initial des souscripteurs. Il a en outre noté que ce sera la toute première cité préfectorale en Côte d'Ivoire.

Le promoteur a quant à lui, remercié le corps préfectoral pour la confiance. Il a précisé qu'il s'agit de 139 Villas de 5 pièces, dont 111 duplex et 22 villas basses. « Ce sera une cité moderne et modèle. Avec des villas très spacieuses, des espaces verts, des terrains de sports, des voiries bitumées, un espace pour le bureau du syndic etc. Une cité entièrement indépendante avec un château d'eau », a-t-il promis.