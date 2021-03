Cote d'Ivoire: Enseignement supérieur/Formation et recherche - La Sodexam et l'Université de Man signent un accord cadre de partenariat

La Société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (Sodexam) et l'Université de Man ont signé, hier, à Abidjan, un accord cadre de partenariat en vue d'une complémentarité dans des domaines d'intérêt commun.

Cet accord a été signé par le directeur général de la Sodexam, Jean-louis Moulot et le président de l'Université de Man, le Pr Lacina Coulibaly, pour une durée de cinq ans renouvelable. Il est à l'initiative de l'Université de Man et vise à renforcer sa coopération dans le cadre de ses missions de formation de recherche, d'aide à l'insertion de ses étudiants, stagiaires et diplômés.

Pour Jean-Louis Moulot, directeur général de la Sodexam, cette signature matérialise l'intérêt de sa structure pour la recherche et l'excellence scientifique. « La Sodexam contribue depuis sa création aux efforts de recherche scientifique aussi bien en Côte d'Ivoire, d'une part grâce à l'expertise de nos équipes et d'autre part grâce à notre engagement à faire avancer la science », dit-il.

Selon lui, le travail de collecte des météorologues de la Sodexam est inscrit depuis 2019 au patrimoine scientifique mondial à travers l'obtention de la reconnaissance des stations de Bouaké, Tabou et Bondoukou en qualité de stations centenaires. « Nous sommes fiers d'accompagner vos étudiants sur les voies de l'excellence et du succès qui sont à notre avis, les meilleurs atouts pour leur insertion professionnelle. Mais aussi, d'inscrire nos collaborateurs dans des projets d'amélioration continue en leur faisant bénéficier de l'expertise de vos enseignants », a conclu Jean-Louis Moulot.

Le président de l'université de Man, Pr Lacina Coulibaly, s'est félicité de la signature de cet accord de partenariat. « Nous sommes à la fin de la formation de nos premier Masters et d'ingénieurs », a rappelé Lacina Coulibaly, soulignant que son objectif a été de toujours créer un partenariat fort avec des structures fortes dont la Sodexam.

« Cette signature nous permet de recevoir les professionnels de la Sodexam pour renforcer les capacités à la fois de nos enseignants chercheurs mais aussi de nos étudiants, parce qu'un étudiant dans notre philosophie lors qu'il atteint les années Marters et ingénieurs, doit être encadré avec 60% des professionnels et 40% d'universitaires », a précisé le président de l'université de Man. Pour qui, l'objectif est de faire que ses étudiants soient employables