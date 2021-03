Cote d'Ivoire: Usage du numérique - Roger Adom s'imprègne des tendances de 2021 en Côte d'Ivoire

Le ministre de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service Public (Mmaisp), Roger Félix Adom, a présidé lundi dernier, au siège du cabinet Deloitte Côte d'Ivoire à Ivoire Trade Center Cocody, un panel qui avait pour thème « Covid-19, l'accélérateur de transformation ».

Les quatre panelistes de la rencontre ont, à l'occasion, porté un regard sur les tendances de l'usage du numérique en Côte d'Ivoire et en Afrique en 2021. Ces perspectives, a fait savoir Mohamed Touré, responsable Tmt et digital transformation chez Deloitte, ont trait au déploiement de la 5G, la télémédecine, la réalité virtuelle, la monétisation du sport féminin, la migration dans le Cloud, la data, etc. L'avenir des réseaux télécoms avec l'open Radio Access Network a également été abordé.

Roger Adom s'est félicité de l'initiative de Deloitte Côte d'Ivoire, qui met en lumière les prédictions Tmt 2021 à la disposition du grand public. Il a invité le secteur public à emboîter le pas au secteur privé ou à le devancer dans l'appropriation des technologies nouvelles pour la modernisation de l'administration, l'amélioration du service public et le confort du citoyen. Et ce, conformément à la vision du Président de la République, Alassane Ouattara. Cette vision, a rappelé le ministre, est de doter la Côte d'Ivoire d'une administration publique moderne, modèle, efficace et centrée sur le citoyen.

L'autorité gouvernementale a relevé que le numérique représente 8% du Produit intérieur brut (Pib) de la Côte d'Ivoire, et que notre pays est, après le Kenya, celui qui utilise le plus le mobile money sous ses différentes déclinaisons en s'appuyant sur les opérateurs locaux.

Roger Adom a cependant reconnu que la Côte d'Ivoire est confrontée à de nombreux défis dans le domaine du numérique. Notamment, la réduction de la fracture numérique et de la fracture territoriale, le renforcement de la sécurité et de la cyber sécurité, la protection de la vie privée et des données personnelles, le renforcement des capacités en Tmt et la digitalisation et la collecte, le stockage, le traitement et le protection des données.

En guise de solutions, le ministre a présenté les différentes approches de son département, qui seront mises en œuvre dans le cadre stratégique de la modernisation de l'État et en concertation avec d'autres ministères et institutions. L'enjeu est de capitaliser les acquis et expériences dans le domaine des Tmt, en développant des partenariats techniques et financiers entre le secteur public et privé.