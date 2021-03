Cote d'Ivoire: Judo / Coupe de détection - Le Cesca rafle 41 médailles

La Fédération ivoirienne de judo et disciplines associées (Fijda) a organisé samedi dernier à l'Institut national de la jeunesse et des sports (Injs), la coupe de détection. Une compétition dominée par le Cesca. Le club de Koumassi a raflé au cours de cette compétition, 41 médailles dont 17 en Or.

Le club cher au président Dabonné Seydou n'avait pourtant pas aligné de tireurs dans la catégorie des cadets dans cette compétition. Ce sont les jeunes pousses telles que Dabonné Madina et Sangaré Sory qui ont porté haut le flambeau du club, démontrant ainsi que le Cesca possède un riche vivier.

« Nous avions à cœur de briller sur ce championnat. Les enfants ont travaillé très dur. En tout cas, c'est une belle performance. Et nous espérons maintenir le cap cette saison », s'est réjoui Bamba Famory, le coach du Cesca.

Comme lors de la Coupe Fédérale, le JC Boa Yves et le Jcam se sont de nouveau bien illustrés au cours de cette compétition qui a réuni plus de 200 tireurs issus de 10 clubs affiliés à la Fédération.

Les athlètes de Me Rymer Bright (JC Boa Yves) ont terminé à la 2e place avec16 médailles dont 11 en or. Tandis que les jeunes protégés de Me Bollo (Jcam) ont fermé le podium avec 8 médailles d'or, 8 en Argent et 4 en Bronze.