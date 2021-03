Afrique: Exposition - La deuxième édition « d'Abidjan week-end Expo » prévue du 29 au 30 Mai

L'Hôtel Palm club d'Abidjan, dans la commune de Cocody, accueillera les 29 et 30 mai prochains, la 2e édition des journées d'exposition dénommées « Abidjan week-end Expo ».

Initiée par la structure "Royal Gift", par le couple Godé, cette deuxième édition a pour thème : « Bonne fête Maman 3G ».

Si la première édition avait essentiellement pour but, de mettre en avant les talents africains, cette nouvelle édition vise en plus, à permettre aux PME d'agrandir leurs portefeuilles clients, à travers la présentation de leurs entreprises, leurs produits et services

Au programme: Une exposition de ventes, des créateurs Ivoiriens ; Des échanges B 2 B pour les opportunités d'Affaires ; Des outils, méthodes et technicités seront exposés dans des stands et animés par des experts; une ballade Lagunaire avec des participants pour faire découvrir les potentialités touristiques de la Cote d'Ivoire ; Un Diner gala de prestations d'artistes nationaux et internationaux. La rencontre sera également meublée par des échanges B To B.

Plus de 1000 participants sont attendus.