Cote d'Ivoire: Sports - Spécial Olympics Côte d'Ivoire reprend ses activités un an après

Le forum de l'université Félix Houphouët Boigny sis à Cocody, a servi de cadre pour la reprise des activités sportives de Spécial Olympics Côte d'Ivoire, le 27 mars.

En effet, un an après la suspension des activités en mars 2020, pour cause de Covid-19, l'organisation relance ses animations « Aujourd'hui, nous avons fait le lancement de nos activités sportives qui avaient été suspendues depuis mars 2020 en raison de la pandémie à coronavirus », a déclaré Urbain Amani, directeur exécutif de Spécial Olympics Côte d'Ivoire.

Selon lui, à partir du samedi 27 mars, l'ensemble des clubs qui sont appelés au niveau de spécial Olympics des sous-programmes (21 à travers la Côte d'Ivoire, dont 10 à Abidjan) sont autorisés à reprendre toutes les activités sportives.

« Il s'est agi pour nous de faire une mise au vert à travers une séance de fitness très rythmée. Entre temps, les autres activités se poursuivaient. Cette semaine sera lancer le projet communautaire qui vise à former une centaine d'agents de santé aux principes de Spécial Olympics et la prise en charge médicale des personnes en situation de Handicap en collaboration avec le ministère de la santé et de l'hygiène publique », a indiqué le directeur exécutif.

A noter que Spécial Olympics Côte d'Ivoire est une organisation sportive née aux Etats-Unis en 1968. Elle a la particularité d'offrir des opportunités de compétitions, d'entrainements sportifs aux personnes en situation de handicap intellectuel.

Spécial Olympics existe en Côte d'Ivoire depuis 1991. L'organisation compte 13 disciplines sportives. Notamment entre autres, le football, l'athlétisme, l'haltérophilie, le golf. L'organisation compte un total de 5000 athlètes licenciés, 10 000 bénévoles et 4 000 enseignants d'éducations sportives et 2000 médecins, et infirmiers, sages-femmes etc.

Sur le plan compétition, l'organisation participe à deux types. « Sur le plan national, nous parlons des jeux nationaux qui regroupent l'ensemble des sous-programmes, qui sont l'équivalent de nos clubs. Chaque année au mois de juillet, il y a des jeux nationaux dans toutes les disciplines que nous pratiquons au niveau de spécial Olympics Côte d'Ivoire », a fait savoir Urbain Amani.

Pour ce qui est des jeux internationaux, il indique qu'ils ont des jeux mondiaux spéciaux qui se déroulent chaque 4 an et qui s'alternent entre les jeux d'été et ceux d'Hiver. « Pour les derniers jeux d'été à Abu Dhabi en 2019, la Côte d'Ivoire a remporté un total de 34 médailles », rappelle-t-il.

Ajoutant qu'auparavant, il y a eu les premiers jeux panafricains de spécial Olympics qui se sont tenus en janvier r 2020, en Egypte où la Côte d'Ivoire a remporté 4 médailles dont 2 d'or et 2 de bronze.

A en croire Le directeur exécutif, les personnes en situation de handicap sont très souvent laissées pour compte. A travers le sport, ils leur donnent de la visibilité, la possibilité de défendre leurs droits et de leur offrir l'opportunité de pratiquer des activités sportives. Egalement des activités qui leur permettent de s'insérer dans la société à travers des animations telles que des projets d'inclusion sociale, des projets tels que l'école inclusive qui permet à des établissements ciblés d'accepter en leur sein des élèves en situation de handicap intellectuels.