Cote d'Ivoire: Carême chrétien - Les ministres catholiques font don de vivres et non vivres au clergé

Une délégation de ministres catholiques, comprenant Anne Désirée Ouloto, Claude Isaac Dé, Roger Félix Adom et la secrétaire d'État Aimée Zebeyoux, a fait don, vendredi, d'un important lot de vivres et non vivres au clergé. Le stock, qui a été réceptionné au siège de la Caritas à l'église Saint-Ambroise Ma Vigne à Cocody, s'inscrit dans le cadre du carême.

« Le temps de carême est un temps de ressourcement, de jeûne et de partage. En tant que fidèles catholiques, nous sommes avec vous à la Caritas pour accomplir notre devoir, vivre aussi notre foi et nous mettre au service de l'église. En tant que chrétiens, nous devons vivre notre foi dans l'exercice de nos missions, de manière à partager avec nos frères et sœurs, les principes de fraternité, de solidarité, des valeurs du vivre ensemble, et remettre au nom du Président de la République, des dons en vivres et non vivres », a déclaré Anne Ouloto, porte-parole de la délégation.

Le révérend-père Tiémélé Tanoh Jean-Pierre, secrétaire exécutif national de la Caritas Côte d'Ivoire, a salué le geste des donateurs. Qui, selon lui, est une contribution à la promotion de la charité. « Je voudrais, au nom de monseigneur Bruno Yedo Essoh, président de la Caritas Côte d'Ivoire, vous traduire ma gratitude (...). Je tiens à vous dire merci pour ce geste de charité, d'amour. Je vous prie de transmettre au Président de la République, à son épouse ainsi qu'aux membres du gouvernement, mon infinie gratitude », a dit l'homme de Dieu.

Les vivres et non vivres offerts sont destinés aux diocèses, aux séminaires et aux congrégations religieuses de Côte d'Ivoire. Ce sont, entre autres, des sacs de riz, des cartons d'huile, de pâtes alimentaires, de sel, de sucre, de lait, de chocolat en poudre, de savon et d'eau de javel.