Madagascar: Agriculture - Les criquets ravagent dans le nord d'Atsimo Andrefana

Jean Nicolas, agriculteur dans la commune de Basibasy, district de Morombe, a lancé un appel de détresse le 18 mars dernier car près de dix hectares de son champ rizicole ont été ravagés par les criquets.

La situation est également catastrophique dans la commune d'Angarazy, toujours dans le district de Morombe. Par ailleurs, les insectes ravageurs menacent actuellement les districts de Manja, Morondava, (Menabe) Ankazoabo, Ampanihy, Toliara II, Sakaraha, (Atsimo Andrefana), Amboasary ( Anosy).

En fait, les criquets sont présents dans 70 546 ha dans les régions d'Atsimo Andre- fana, Anosy, Androy, Menabe et Ihorombe. « Ce sont des larves et des jeunes criquets ailés. Nos équipes procèdent actuellement au traitement terrestre. Le traitement aérien, avec l'appui du ministère de la Défense nationale, concernera incessamment la région Atsimo Andrefana et Menabe » explique Toarson Randrianantenaina, directeur général de l'IFVM.

Ce dernier est descendu dans la commune d'Angarazy et a assisté à la pulvérisation de 4000 litres d'insecticide, des endroits où des œufs fécondent rapidement, et où les jeunes ailés menacent 12 000 ha de superficie agricole. Le traitement aérien s'avère important car le centre IFVM était en attente de financement et n'a pu se mobiliser sur le terrain aux mois d'octobre, novembre et décembre 2020. En ce mois de mars, le traitement terrestre n'a pas encore trouvé sa vitesse de croisière.