Madagascar: Mots croisés

Le décès de Didier Ratsiraka, ancien président de la République, ne laisse personne indifférent. Que ce soit par les responsables étatiques, les personnalités politiques, les partenaires internationaux, ou encore les simples citoyens, les réseaux et les médias ont été inondés de mots d'hommage, depuis dimanche.

Andry Rajoelina - « C'était un homme exceptionnel et un patriote »

« Les Malgaches ont perdu un homme exceptionnel et un patriote ».

Ce sont les premières réactions de Andry Rajoelina, président de la République, suite au décès de Didier Ratsiraka. Sur sa page Facebook, il présente ses condoléances aux proches de l'ancien chef d'État. Dans une déclaration à la Nation, faite dimanche après midi, Andry Rajoelina ajoute, « qu'importent l'obédience politique et les divergences d'idées, tous reconnaissent ses réalisations pour le pays ».

Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo - « Il n'est que justice que la nation entière soit en deuil »

Dans son hommage à Didier Ratsiraka sur son compte Facebook, Lalatiana Rakotondrazafy Andriantongarivo, ministre de la Communication et de la culture, déclare qu'il « était un grand homme d'État. Il n'est que justice que la nation entière soit en deuil ». La porte-parole du gouvernement présente, par ailleurs, ses condoléances à la famille et aux camarades de lutte, de l'ancien président de la République.

Marc Ravalomanana - « Je suis sous le choc et attristé »

C'est également, sur les réseaux sociaux que Marc Ravalomanana, ancien président de la République, a réagi à la disparition de son prédécesseur, Didier Ratsiraka. « Je suis sous le choc et attristé », publie l'ancien chef d'État sur sa page Facebook, tout en présentant ses condoléances à la famille et aux collaborateurs de son ancien rival politique

Paul Bert Rahasimanana dit Rossy - « Mon mentor est parti »

« Mon mentor est parti ». Ce sont les premiers mots du député Paul Bert Rahasimanana dit Rossy, dans une publication sur les réseaux sociaux en hommage à Didier Ratsiraka. « Il devait tenir un meeting ultime au Kianjan' ny Kanto et vider son sac, mais Deba [surnom de l'amiral] a annulé par respect des gestes barrières. Sa dernière émission télévisée sur la Tv Plus sonnait pour moi comme un testament », ajoute l'élu du 4 e arrondissement d'Antananarivo, en soulignant que « jusqu'à son dernier souffle, il a cogité sur ce qui serait le meilleur pour la nation. Seulement, le pouvoir use ».

Hery Rajaonarimampianina - « Il a su mettre en avant l'intérêt de la Nation »

Ancien président de la République, Hery Rajaonarimampianina a publié une déclaration, en réaction au décès de Didier Ratsiraka, dimanche. « C'était un Président qui a su identifier et mettre en avant l'intérêt de la nation », indique-t-il. Hery Rajaonarimampianina ajoute que l'amiral « d'une manière éclairée, a toujours su prioriser l'intérêt national au détriment de ses intérêts personnels lorsque cela a été nécessaire ».

Hanitra Razafimanantsoa - « Il a apporté sa part à l'édification du pays »

Toujours sur les réseaux sociaux, Hanitra Razafimanantsoa, députée du 1er arrondissement d'Antananarivo, a également réagi à l'annonce de la disparition de Didier Ratsiraka. Se disant attristée et présentant ses condoléances aux proches de l'ancien chef d'État, celle qui est une des figures de l'opposition concède que, « bien qu'il y a eu parfois des divergences d'idées, on ne peut pas occulter le fait qu'il a apporté sa part à l'édification du pays et apposer son empreinte sur la scène internationale ». Maître Razafimanantsoa ajoute, « il laisse son histoire, mais emporte aussi plusieurs secrets ».

Thérèse Zafy - « Il a toujours été en quête du bien-être commun et de la réconciliation de tous les Malgaches »

Dans un communiqué, Thérèse Zafy, épouse de feu Albert Zafy, ancien président de la République, a présenté ses condoléances aux proches de Didier Ratsiraka. L'ancienne première dame souligne, notamment, le fait que l'amiral « a toujours été en quête du bien-être et de la réconciliation de tous les Malgaches». Elle ajoute que la nation « perd un raiamandreny, une personne d'exception et un patriote ».

Général Béni Xavier Rasolofonirina - « Un monument est tombé »

Ancien ministre de la Défense nationale, le général retraité Béni Xavier Rasolofonirina rend hommage à feu l'amiral Didier Ratsiraka.

Dans un bref message sur sa page Facebook, dimanche, l'ancien membre du gouvernement présente ses condoléances aux proches de l'ancien président de la République et déclare, « un monument est tombé. Le pays perd une personne exceptionnelle ». Dans une deuxième publication, hier, l'officier général retraité ajoute, « je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour notre pays, notamment, la sauvegarde de la souveraineté nationale et la défense de l'unité nationale ».

Marie Michelle Sahondrarimalala - « Rendons hommage à ce combattant »

Parmi les premières personnalités politiques à avoir réagi à la disparition de Didier Ratsiraka, Marie Michelle Sahondrarimalala, ministre de l'Éducation, sur sa page Facebook, a publié, « rendons hommage à ce combattant et observons un droit de souvenir éternel ».

Elle ajoute, « nous avons perdu un Président, un soldat, un guide, un père, un ami, un frère, chacun en ce qui nous concerne ».

Giovanni Di Girolamo - « Il a joué un rôle important dans l'histoire de Madagascar et de l'Afrique »

La disparition de Didier Ratsiraka suscite, également, des réactions de la part de partenaires internationaux de Madagascar. Dans un communiqué publié, dimanche, Giovanni Di Girolamo, ambassadeur de l'Union européenne, présente ses condoléances aux proches de l'ancien chef d'Etat, au peuple, à l'État et aux Forces armées, au nom de l'organisation continentale. « Le président Ratsiraka a joué un rôle important dans l'histoire de Madagascar et de l'Afrique », souligne-t- il.

Michael Pelletier - « Rappelons-nous de son héritage »

C'est en son nom et au nom du gouvernement ainsi que du peuple américain que Michael Pelletier, ambassadeur des États-Unis à Madagascar, présente ses condoléances à la famille et à la population malgache, suite au décès de Didier Ratsiraka. Dans un bref communiqué publié sur la page Facebook de l'ambassade américaine, le diplomate indique, « rappelons nous de son héritage ».