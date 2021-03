Madagascar: Stade Barikadimy - « Le respect des mesures sanitaires est très strict » réitère Tinoka Roberto

Tout est fin prêt pour la rencontre entre Madagascar et le Niger de cet après-midi. Une qualification à la CAN au Cameroun en janvier 2022 est à la clé.

Depuis plusieurs semaines, les équipes du ministère de la Jeunesse et des Sports travaillent à fond pour l'organisation de la 6e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 en collaboration avec la Fédération Malagasy de Football. Dimanche en fin d'après-midi, une forte délégation conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Tinoka Roberto a fait le déplacement au Stade Barikadimy pour voir de près les travaux réalisés sur place entre autres la mise en place des sièges individuelles, les locaux techniques et surtout de la construction de la loge présidentielle.

« Avec Mahamasina qui est en cours de construction, ce stade est le plus beau au pays et même dans la région Océan Indien et respecte les normes internationales exigées par la CAF et la FIFA. Nous remercions le président Andry Rajoelina d'accorder de l'importance aux sports qui passe sans doute par l'amélioration des infrastructures sportives », a souligné le ministre. C'est pour la deuxième fois consécutive que la ville de Toamasina accueille un match des Barea.

Limité. Avec la situation de pandémie et les interdictions de rassemblement, le ministre tient à rappeler qu'il n'y aura pas de ticket réservé au grand public pour le match de demain opposant Madagascar à Niger. « Seuls les clubs de supporters peuvent assister au match, pour éviter la propagation de la pandémie de Covid-19. Les Barea ont besoin de soutien et c'est pour cela que les supporters prêts à enflammer le Stade seront admis au Stade tout en respectant les mesures sanitaires comme la distanciation sociale, le port du masque et l'utilisation de la solution hydroalcoolique », a continué le numéro Un du sport malgache. Selon la dérogation de la Confédération Africaine de Football, 1500 spectateurs sont autorisés à assister au match. Il n'y aura ni fan zone, ni écran-géants à mettre en place dans la ville de Toamasina. Depuis son arrivée dans la ville du Grand Port, Tinoka Roberto est au four et au moulin pour offrir aux joueurs les bonnes conditions pour leur préparation. Un signe de l'engagement étatique pour les Barea de Madagascar.