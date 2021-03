Madagascar: Ampitatafika - Un mort et trois blessés dans la sortie de route d'une voiture

Le bilan de l'accident de la circulation survenu sur la RN1 à Ampitatafika, le samedi 27 mars dans l'après-midi, est de trois blessés et un mort.

Selon les informations, les victimes étaient toutes à pied. L'accident a eu lieu à Avaratetezana-Ampitatafika. Un véhicule Peugeot 505 en provenance de Fenoarivo et en direction d'Antananarivo a fait une sortie de route et a fauché quatre piétons (un garçon de 13 ans et une femme de 33 ans habitant Ambatolampy-Ambohidratrimo ; un homme de 23 ans et une femme de 46 ans résidant à Ambohipo et à Anosibe) marchant sur le trottoir, à droite de la chaussée, après avoir heurté une moto et deux charrettes.

Après le choc, les occupants du véhicule se sont enfuis. Alertés, des éléments du poste avancé de la gendarmerie d'Ampitatafika se sont rendus sur place. L'enquête préliminaire a révélé que l'imprudence du conducteur aurait provoqué cet accident qui s'est produit sur une ligne droite. Abandonné sur les lieux, le véhicule présentait peu de dégâts. 15 bouteilles de bières, dont 8 vides, y ont été découvertes. La moto et les charrettes, quant à elles, sont sérieusement endommagées. Blessés, les piétons ont été évacués d'urgence à l'hôpital Joseph Ravoahangy-Andrianavalona, tandis que la voiture a été conduite au poste de gendarmerie.

Selon les dernières informations, la femme âgée de 46 ans susmentionnée n'a pas survécu à ses blessures. Le chauffeur de la Peugeot 505 serait un policier et se serait déjà rendu à la brigade des accidents de la Police nationale à Tsaralalàna. L'affaire est donc à suivre. Le dossier est entre les mains de la Police nationale.