Madagascar: Fête de Pâques - L'art sous toutes ses formes chez Dobo'Art

Antsirabe, une ville où la fête de Pâques ne passe jamais inaperçue, ne manquera pas de célébrer cet événement cette année malgré le contexte sanitaire. Du 1er au 5 avril 2021, Dobo'Art promet cinq jours de pur bonheur entre concerts, expositions, et activités ludiques.

Du jeudi au vendredi, le lieu inaugure son terrain de pétanque éclairé avec des tournois de pétanque nocturnes, événement où sera accueilli Nanou, champion du monde de la discipline en 2016. Des concerts sont également prévus tous les soirs à partir de 19 heures. Divers artistes y participent, notamment Riffeo, Fontsy, Jia et Anjara-faràra, Avotra Bassiste, Loïc Ralambozanany & Danny, et Tojo. Côté Art plastique, les visiteurs peuvent y acquérir les Travaux de Julia « entre Ranomafana & Morondava » qui sont exposés sur les lieux tout au long de ces cinq jours de festivités. Et en début de week-end, le jeu de parcours proposé par Dobo'Art, en collaboration avec le guide local de Madagascar Immersion Tour, s'ouvre au public. Tout un programme dédié aux vacances de Pâques quand ailleurs, tout semble annulé.

Faire face à la crise. La réouverture de Dobo'Art ambitionne d'apporter une solution à la crise actuelle selon les explications des responsables. Pour le propriétaire de ce lieu de détente, il est synonyme de création d'emplois : cuisiniers, barmans, trésoriers, décorateurs, sans parler des opportunités offertes aux artistes locaux. Mais en plus, l'endroit souhaite aussi faire la promotion des artistes locaux issus de toutes les disciplines. Et avec son cadre idyllique, peut-être que les gens pourront s'intéresser à l'art de manière simple. Puis, au-delà de l'art ; la pétanque malgache, et le potentiel artistique et sportif de la ville d'Antsirabe figurent parmi les priorités de Dobo'Art.

Pour profiter de ces cinq jours, Dobo'Art est localisé à Ampatana, Antsirabe ; sur la route pavée vers la route d'Andranovisy.