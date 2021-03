Madagascar: Disparition de Didier Ratsiraka - La Nation perd un « Raiamandreny »

L'ancien président Didier Ratsiraka s'est éteint à 84 ans.

Le tout Antananarivo a réservé un dernier hommage vibrant à l'ancien président.

« L'Amiral a tiré sa révérence ce matin. Il a rejoint les étoiles d'où il continuera de veiller sur nous ! » C'est ce que l'on pouvait lire dimanche matin sur la page Facebook de l'ancien président Didier Ratsiraka. Ses proches ont annoncé la mort de l'ex-Chef d'Etat à l'âge de 84 ans. Né le 4 novembre à Vatomandry, Deba s'est éteint le dimanche 28 mars, vers 6 heures, selon ses proches. Hospitalisé à l'hôpital militaire de Soavinandriana avec son épouse depuis le mardi 23 mars, il aurait succombé à la suite d'une crise cardiaque. Son hospitalisation faisait suite à un contrôle sanitaire de routine due à une petite grippe ». La mort de l'ancien président a été confirmée par le président Andry Rajoelina lors d'une déclaration à la Nation organisée dans l'après-midi de dimanche. « Le pays a perdu un illustre patriote », a affirmé l'actuel homme fort du pays dans une réaction à chaud publiée sur son compte tweeter. En effet, de son vivant, Didier Ratsiraka a été connu comme étant un grand politicien, un grand intellectuel, un fin stratège, un vrai leader, un vrai patriote, mais aussi et surtout un « Raiamandreny » et un « Olomanga ». Bref, Deba était un grand homme politique ayant marqué l'histoire de Madagascar. C'est la raison pour laquelle le régime a décidé de lui accorder une cérémonie d'adieux très particulière. Dans l'après-midi de dimanche, le président Andry Rajoelina a pris un décret « déclarant la journée du 29 mars 2021, jour de deuil national sur toute l'étendue du territoire de la République de Madagascar, pour rendre hommage à l'ancien président Didier Ratsiraka ». Le drapeau national était en berne. Pour la première fois depuis 61 ans d'indépendance, les programmes prévus dans le cadre de la commémoration de l'insurrection populaire du 29 mars 1947 ont été annulés, alors que des cérémonies ont été prévues cette année, entre autres à Manakara et Moramanga. Le régime Rajoelina a réservé des funérailles nationales au fondateur du « Boky Mena ».

Cérémonie d'adieux. Mis à part les familles du défunt, plusieurs personnalités venant des quatre coins du pays ont assisté à la veillée funèbre qui s'est tenue dans la nuit de dimanche, à la chapelle de l'hôpital militaire de Soavinandriana. Parmi ces personnalités figurait l'ancien président Marc Ravalomanana qui, en revanche, a brillé par son absence lors de la cérémonie d'adieux organisée dans la cour d'honneur du Palais d'Iavoloha hier après-midi. Pourtant, selon les informations recueillies auprès des organisateurs, comme tous les anciens Chefs d'Etat, Ravalo a également été invité. Mis à part les membres de la famille du défunt président et le couple présidentiel, tous les Chefs d'institution dont le président sortant de la HCC, Jean Eric Rakotoarisoa, l'ancien Chef d'Etat Norbert Lala Ratsirahonana, des membres du Corps diplomatique et consulaire, ainsi que les membres du gouvernement dirigés par le Premier ministre Ntsay Christian ont assisté à cette cérémonie organisée dans le strict respect des gestes barrières et des mesures sanitaires. C'est la première fois qu'un tel hommage a été réservé à une personnalité politique depuis l'indépendance de Madagascar.

Cérémonie militaire. En effet, le tout Antananarivo a réservé un dernier hommage vibrant à Deba qui a dirigé le pays pendant 23 ans, de 1975 à 1993, puis de 1997 à 2002. Haies d'honneur, des cris, des larmes et des applaudissements lui ont été réservés durant 1h45min de trajet de sa dépouille mortelle, du Palais d'Iavoloha jusqu'au Mausolée d'Ambohitsaina où son corps a été inhumé hier l'après-midi. Mis à part les quatre combattants nationalistes qui ont participé à la lutte pour l'indépendance, le président Didier Ratsiraka figure donc parmi les rares patriotes inhumés à Ambohitsaina. Par ailleurs, ayant été le seul Officier 5 étoiles de l'Armée Malagasy, une cérémonie militaire a également été réservée à l'Amiral.

Souveraineté et patriotisme. Dans son discours, le président Andry Rajoelina a déclaré que « feu Didier Ratsiraka n'était pas seulement un ancien président mais il était aussi le symbole de la souveraineté nationale et du patriotisme ». Andry Rajoelina considère l'Amiral rouge comme son mentor. D'ailleurs, les deux présidents entretenaient une bonne relation. « Une relation basée sur le respect mutuel », a laissé entendre l'actuel homme fort du pays qui a révélé au cours de son discours qu'il s'est encore entretenu par téléphone avec Deba la nuit avant sa disparition, à 21h45. « Il était en forme et ne présentait aucun signe de fatigue. Je n'en reviens pas qu'il nous a quittés le matin », a-t-il fait savoir.

Bâtisseur. Juste avant de mourir, le président fondateur de l'Arema a encore donné des conseils au président Andry Rajoelina, à propos entre autres, des actions pour le développement du pays, mais aussi concernant la lutte contre la COVID-19 et les vaccins contre cette pandémie. En effet, Andry Rajoelina considère Didier Ratsiraka comme un bâtisseur. Il a notamment rappelé la construction des CEG au niveau des communes, des EPP au niveau des Fokontany, des hôpitaux et de différents bâtiments administratifs, le Palais des sports de Mahamasina et plusieurs infrastructures qui ont été construites sous la deuxième République. « C'était aussi un président visionnaire qui a occupé l'échiquier politique malgache pendant 50 ans », a-t-il martelé. Andry Rajoelina estime que rares sont les leaders politiques qui disposent du courage que revêtait l'Amiral. Et lui de rappeler au passage que ce dernier était le premier à avoir réclamé la restitution des îles Eparses. Selon ses dires, « le nom de l'Amiral Didier Ratsiraka ne pourra jamais être effacé de l'histoire de Madagascar ».