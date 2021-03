Ile Maurice: Parlement / Urgent business - Main tendue pour un «National Action Plan» contre le Covid-19

Le leader de l'opposition, Xavier-Luc Duval, présentera cet après-midi, au Parlement, une motion destinée à ouvrir un débat sur l'élaboration d'un National Action Plan pour contrer la crise sanitaire et économique liée au Covid-19.

Dans une correspondance au speaker, Sooroojdev Phokeer, Xavier-Luc Duval fait ressortir qu'il souhaite que le Parlement réalise la situation sérieuse dans laquelle le pays semble s'enliser. La motion se lira à peu près ainsi : «This Assembly is of opinion that it is urgent to devise a National Action Plan to deal with the intensifying Covid-19 crisis.»

Cette démarche, explique le leader de l'opposition, s'inscrit sous le Standing Order 11, et vise à réclamer un ajournement du Parlement «to discuss an urgent matter of national importance, that is the present Covid-19 crisis». C'est la raison pour laquelle, dit-il, chaque élu devrait pouvoir contribuer au débat pour élaborer collectivement un plan d'action national.

L'initiative du leader de l'opposition rejoint l'appel lancé par l'express hier, en éditorial, autour «du sens de la coopération» pour sortir de la mélasse et retrouver un équilibre. «(...) il nous faut encourager nos politiciens à placer l'intérêt du pays avant les leurs et de réfléchir au-delà des échéances politiques, comme les municipales. Il faut qu'on soit vigilant : pas question, après le sévère rappel de l'Audit, d'octroyer des contrats sans appels d'offres. Au Parlement, l'opposition et le gouvernement doivent œuvrer ensemble (... )», écrivait le Directeur des publications de La Sentinelle, Nad Sivaramen, dans son éditorial d'hier.

L'express estime que «le pays doit mettre de côté - et pour quelque temps - ses divisions, aussi profondes soient-elles, pour retrouver ce que l'ancien rédacteur en chef de l'express des années 60-80, le Dr Philippe Forget, appelait le "sens de la coopération". C'est d'actualité car il nous faut, collectivement, relancer, à l'échelle du pays entier, le mouvement visant, à long terme, l'intégration nationale et, à court terme, le développement de liens de solidarité (...) L'enjeu dépasse les partis politiques, le gouvernement et les individus».

Xavier-Luc Duval a présenté les grandes lignes de sa motion hier aux côtés de Paul Bérenger et de Nando Bodha. Dans les rangs du Parti travailliste (PTr), la motion Duval est bien accueillie : «Tous les parlementaires du PTr sont d'accord avec une telle motion. Depuis l'année dernière, lorsque j'avais rencontré le Premier ministre, j'avais plaidé pour la mise sur pied d'un plan d'action, mais il n'a pas écouté. Aujourd'hui, l'incertitude plane dans le pays. Il y a une crainte parmi la population, plusieurs employés des hôpitaux ont été contaminés et on n'a pas un programme bien défini de vaccination. Il faut bien que tout le monde apporte sa participation pour trouver des solutions.» Pour que cette motion puisse aller de l'avant, il faudrait que le Premier ministre accepte cette rare main tendue pour une coopération nationale par la presse et l'opposition, en ces temps d'urgence sanitaire et économique. Il y va de notre devenir commun !