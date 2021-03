Afrique: Eliminatoires CAN 2021 / Sénégal-Eswatini (6 ème et dernière journée) - Finir en beauté !

Le Sénégal joue aujourd'hui son dernier match de qualifications pour la CAN 2021, à 16 h à Thiès contre l'Eswatini. Un match devant permettre au sélectionneur national Aliou Cissé de rectifier le tir en essayant d'élargir son 3-5- 2 à d'autres nouveaux joueurs pour s'en accommoder.

L eader de son groupe et assuré de finir premier, le Sénégal va jouer sa dernière rencontre de qualification de la CAN ce soir à 16 h face à l'Eswatini au stade de Lat Dior de Thiès. Un match que les Lions du Sénégal vont tenter de remporter pour faire oublier leur prestation ratée de vendredi dernier contre le Congo à l'issue de la 5 ème journée de ces mêmes éliminatoires. Ce match a été marqué par la mise en place du système 3-5-2 qui n'a pas fait ses preuves, mise à part la défense qui a tenu bon à l'image d'Abdou Diallo dont la première sélection a été couronnée de succès. Mais le secteur le plus mis en difficulté reste celui de l'attaque où Sadio Mané et Keita Baldé ont été transparents.

Si l'on en croit le sélectionneur national Aliou Cissé après le match, le Sénégal va de nouveau évoluer avec le même système. Mais cette fois, l'équipe tend vers un réaménagement comme l'avait annoncé le quotidien sportif Record dans son édition d'hier, lundi 29 mars. Des joueurs comme Khadim Joher, Ariel Mendy, Mamadou Fall, Alassane Ndao peuvent cette fois être mis à l'épreuve.

FINALE DE BISSAU

Une finale va par ailleurs opposer à 16 h la Guinée-Bissau au Congo pour voir quelle équipe va au final accompagner le Sénégal à la prochaine CAN. Un match nul suffira aux «Diables Rouges» pour décrocher leur billet pour le Cameroun puisqu'ils sont deuxièmes du groupe avec huit points. Mais les «Djurtus» ne sont pas loin avec six points et une victoire va les envoyer au pays des «Lions Indomptables» pour une troisième participation à une phase finale du plus grand tournoi du continent africain.

GROUPE I

MARDI 30 MARS 2021

16h : Sénégal-Eswatini

16h : Guinée Bissau-Congo