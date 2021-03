Afrique: Sénégal-Eswatini, ce mardi à Thiès - Va-t-on vers une équipe remaniée ?

analyse

Le Sénégal affronte l'Eswatini aujourd'hui à 16 heures au stade Lat Dior de Thiès en match comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (Can) Cameroun 2021. Déjà qualifié et assuré de terminer premier du groupe I, le Sénégal devrait faire tourner son effectif afin de donner l'opportunité aux joueurs qui ne disposent pas suffisamment de beaucoup de temps de jeu pour pouvoir s'exprimer.

« Il n'y a pas de match sans enjeu. C'est un match important. De toute façon, dans le monde professionnel, tous les matches sont importants », avait déclaré Aliou Cissé à la veille de la rencontre contre le Congo comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (Can) Cameroun 2022.

S'inscrivant dans la préparation des éliminatoires de la coupe du monde 2022, il a estimé que les matches contre le Congo et Eswatini doivent leur permettre de revoir notre stratégie, de donner du temps de jeu à d'autres garçons qui n'ont pas l'habitude de venir dans la Tanière en espérant avoir des réponses de la part de certains joueurs », planifiait Aliou Cissé à la veille de la rencontre contre le Congo comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations (Can) Cameroun 2021.

En l'entendre dire et le connaissant constant dans ses déclarations, le sélectionneur devrait joindre l'acte à la parole aujourd'hui contre l'Eswatini au stade Lat Dior de Thiès. L'équipe qui doit affronter l'Eswatini cet après-midi sera totalement différente de celle qui a affronté le Congo il y'a trois jours (0-0) à Brazzaville.

Et Aliou Cissé ne devrait pas avoir trop de soucis à se faire pour dessiner les contours de ce qui devrait être son équipe de départ. Ce dernier dispose d'un réservoir assez fourni dans tous les compartiments du jeu. Un mélange de cadres associés à de nouveaux joueurs pour faire une bonne mayonnaise.

Dans un système semblable à celui expérimenté contre le Congo (3-5-2), on retrouve, au poste de gardien de but, Timothy Dieng qui devrait étrenner sa première sélection derrière une défense à trois composée de Cheikhou Kouyaté, Abdoulaye Seck et Ousseynou Bâ avec Ibrahima Mbaye et Abdallah Ndour en pistons.

Au milieu, Mamadou Loum Ndiaye est pressenti aux côtés de Franck Kanouté et Alassane Ndao. L'attaque sera animée par le virevoltant Abdallah Sima, Sadio Mané et Famara Diédhiou en pointe. Ce dont on peut être sûr, quel que soit la composition de l'équipe, elle aura fière allure si l'on dans la mesure où le Sénégal voudra clore en beauté ces éliminatoires de la Can par une victoire mais ce sera surtout l'occasion pour les nouveaux arrivants de découvrir l'amour, la chaleur, la passion que peuvent transmettre les millions de supporters sénégalais très collés à leur équipe et prompts à tout pour le témoigner. A ce soir pour la victoire !

5 derniers Tickets à conquérir pour la CAN 2021

Le programme du jour à 13h : République centrafricaine - Mauritanie, à Bangui [groupe E] ; Madagascar - Niger, à Toamasina [groupe K] ; Côte d'Ivoire - Éthiopie, à Abidjan [groupe K] ; à 16h : Guinée-Bissau - Congo, à Bissau [groupe I] ; Sénégal - Eswatini, à Thiès [groupe I] ; Sierra Leone - Bénin, à Freetown [groupe L] ; Nigeria - Lesotho, à Lagos [groupe L] ; à 19h : Maroc - Burundi, à Rabat [groupe E] ; Mozambique - Cap-Vert, à Maputo [groupe F] ; Cameroun - Rwanda, à Douala [groupe F]