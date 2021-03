Afrique: Saison inaugurale de la basketball Africa league - Kigali, à l'honneur du 16 au 30 mai prochain

La Basketball Africa League a annoncé hier, lundi 29 mars, que la saison inaugurale de la Basketball Association League aura lieu du 16 au 30 mai prochain à Kigali, au Rwanda, sous le respect d'un protocole sanitaire. Elle va réunir 12 équipes africaines pour un total de 26 matches.

Du 16 au 30 mai prochain, Kigali, la capitale rwandaise, va accueillir la saison inaugurale de la Basketball Africa League (BAL). La décision a été prise hier, lundi 29 mars. A l'issue de cet évènement, 12 pays africains vont être représentés.

Il s'agit des équipes de l'Angola, de l'Egypte, du Maroc, du Nigéria, du Sénégal et de la Tunisie directement qualifiées pour cette saison inaugurale et des équipes d'Algérie, du Cameroun, de Madagascar, du Mali, du Mozambique et du Rwanda qui ont obtenu leur droit de participer lors de tournois de qualification organisés par le Bureau Régional Afrique de la FIBA à travers le continent fin 2019.

La saison inaugurale de la BAL se fera à travers de « solides protocoles sanitaires pour les 12 équipes et le personnel participants, se basant sur les conseils de l'Organisation mondiale de la santé et des Centres Africains pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC Afrique), ainsi que des responsables de la santé publique et des experts médicaux ». « Nous sommes ravis que la saison inaugurale de la Basketball Africa League se déroule dans la très réputée Kigali Arena.

À travers la BAL, nous donnons une plateforme aux joueurs d'élite de tout le continent afin qu'ils puissent exposer leurs talents et inspirer les fans de tous âges, faire du basketball un moteur de croissance économique en Afrique et mettre en lumière la dynamique culture sportive de notre continent », a déclaré le président de la BAL, Amadou Gallo Fall.

Pour sa part, le président de la FIBA Afrique, Anibal Manave affiche toute sa satisfaction. « Nous sommes extrêmement heureux de pouvoir enfin lancer la très attendue première saison de la BAL. La FIBA et la NBA collaborent étroitement à l'élaboration de protocoles visant à garantir la santé et la sécurité de tous les joueurs, entraîneurs et officiels. L'expérience acquise lors du tournoi de qualification à l'Afro Basket 2021 au Rwanda en fin d'année dernière contribuera à une saison inaugurale de la BAL à la fois sûre et réussie », a-t-il fait savoir.

Concernant le programme de la saison inaugurale de la BAL, il est prévu un total de 26 matches qui se joueront tous à Kigali Arena. La compétition débutera par une phase de poules de 18 matchs, avec les 12 équipes réparties en 3 groupes de 4.

Selon la NBA, « pendant la phase de poules, chaque équipe affrontera, à une reprise, les trois autres équipes de son groupe et les huit meilleures équipes de la phase de poules se qualifieront pour les phases finales qui se joueront à élimination directe (quarts de finale, demi-finales et finale) ».

Pour rappel, la Basketball Africa League qui est un fruit d'un partenariat entre la Fédération internationale de basketball (FIBA) et la NBA, est une nouvelle ligue professionnelle de basket-ball regroupant 12 équipes venues de toute l'Afrique. Son siège se trouve à Dakar.