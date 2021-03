Gabon: Premiers modules du système de traçabilité des produits bois

Libreville, le 29 mars 2021 - Le ministre des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat, et du Plan d'Affectation des terres, le Prof. Lee White, accompagné de son ministre Délégué, M. Charles Mve Ellah, a procédé au lancement de la phase pilote des premiers modules du système de traçabilité des produits bois « MINEF ».

Cette opération pilote, menée par l'Agence d'Exécution des Activités de la Filière Forêt- Bois (AEAFFB) en partenariat avec l'ONG américaine Environnemental Investigation Agency (EIA) spécialisée dans la protection de l'environnement, et qui s'inscrit dans le cadre du suivi et du contrôle des activités forestières. Elle a pour objectif d'évaluer le degré d'applicabilité et la pertinence des fonctionnalités dudit système au niveau national.

La première phase test a été menée au sein de la brigade de contrôle des produits forestiers d'Owendo, notamment ceux des sites d'empotage de Gabon Best Natural Source (GBNS) et de la Société National du Bois du Gabon (SNBG), et a vu la participation de la direction régionale des douanes. Des formations seront dispensées à l'endroit du personnel de l'Administration forestière et pour les opérateurs économiques pré-identifiés durant 2 mois. Une fois les modules testés, améliorés et l'architecture de l'application finalisée, le système de traçabilité MINEF sera lancé officiellement d'ici Janvier 2022.

Le système de traçabilité MINEF permettra aux administrations forestière, douanière et fiscale de disposer de données fiables sur l'acheminement des produits bois, en temps réel, depuis la forêt jusqu'à leur destination (port d'exportation ou usine de transformation) et ainsi d'extraire des détails à toutes les étapes de l'exploitation avec des étiquettes et des code-barres (abattage, transport, transformation, empotage, distribution) à l'aide de technologies mobiles performantes.

Enfin, la mise en place de cet outil à l'échelle nationale permettra d'améliorer la lisibilité de la fiscalité forestière et de lutter contre l'exploitation illégale de nos ressources forestières.