Gabon: PACJA GABON - " Une randonnée pédestre en faveur de la protection de l'environnement et le bien-être des randonneurs"

La protection de l'environnement et son bien-être étaient au cœur des activités de la plate forme PACJA Gabon. Elle a initié une randonnée pédestre à la faveur d'une quarantaine de volontaires passionnés de la nature.

Accompagnés des agents de l'Agence nationale des parcs nationaux (ANPN), les randonneurs ont parcouru près d'une vingtaine de kilomètres. Au delà de l'aspect sportif, une découverte pour beaucoup de participants qui ont apprécié l'activité à sa juste valeur au sein du Parc d'Akanda, au nord de Libreville.

C'est une quarantaine de volontaires, vêtus de leur tee-shirt blanc, qui vont à la découverte de la nature. L'ambiance est au rendez-vous. Ils chantent à choeur et marchent harmonieusement. Ils vont parcourir près d'une vingtaine de kilomètres. Selon le Directeur Général de Akewa Accélérateur, Fabrice Ntchango, "l'objectif visé par l'Alliance panafricaine pour la justice climatique était de fédérer les organisations de la société civile gabonaise engagées dans la conservation pour une activité de marche qui devait allier la pratique du sport à la protection de l'environnement".

Faisant partie des randonneurs, le Docteur Vendiany explique que la randonnée pédestre est une activité qui diminue considérablement le risque de maladie cardio-vasculaire. Aussi, au-delà des vertus sportives, la randonnée pédestre est un moyen de ressourcement intellectuel et même spirituel. Bien loin d'une simple balade traditionnelle ou une simple marche, " la randonnée pédestre se révèle comme aussi comme un excellent moment d'échanges, de réflexions, de rapprochements entre les participants eux-mêmes, mais aussi les participants avec la nature" souligne t-il.

Pour les randonneurs, ce fut une belle aventure. Une première pour certains d'entre eux, qui souhaiteraient prendre part à d'autres randonnées." J'étais habitué aux bruits des voitures et autres, mais ici, c'est autre chose. Les chants des oiseaux font du bruit et l'air n'est pas pareil. Il y a des endroits où cet air est bien frais et donne envie de marcher. Il fait bon-vivre par ici" témoigne Naelle, une des randonneuses.

Fabrice Ntchango a rappelé à des fins utiles que l'Alliance panafricaine pour la justice climatique (PACJA) est une coalition continentale des organisations de la société civile dont le but est de mobiliser et renforcer la société civile africaine pour assurer la réalisation de la justice environnementale et le climat pour tous les peuples en Afrique.

Pour Fabrice Ntchango, ce Manager né, " la protection de l'environnement demeure une priorité". Et de rappeler qu'au Gabon, les autorités gouvernementales ont placé la protection environnementale comme une priorité de l'action publique à travers la classification de 11% du territoire national en parcs nationaux depuis 2002.