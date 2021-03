Afrique: Diplomatie - Félix-Antoine Tshisekedi invité au sommet virtuel des dirigeants sur le climat

La République démocratique du Congo(RDC), l'Afrique du Sud, le Nigéria, le Kenya et le Gabon sont les cinq nations africaines invitées.

Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a invité le chef de l'Etat congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, au sommet des dirigeants sur le climat prévu du 22 au 23 avril. Cette encontre virtuelle auxquels prendront part 40 dirigeants mondiaux sera diffusé en direct et accessible au public. Il doit notamment permettre de galvaniser les efforts des principales économies pour lutter contre la crise climatique et de mobiliser les financements public et privé permettant de mener à bien la transition vers la neutralité carbone et d'aider les pays vulnérables à faire face aux répercussions climatiques.

« Suite à l'appel de la vice-présidente Harris au président Tshisekedi pendant lequel ils ont discuté de l'urgence de lutter contre le changement climatique et du désir d'élargir la coopération, le président Biden a invité son homologue Tshisekedi à participer à un sommet virtuel des dirigeants, le 22 et le 23 avril, à l'occasion du jour de la terre », a indiqué Mike Hammer, ambassadeur des Etats-Unis en RDC.

En nous fondant sur nos intérêts mutuels, a ajouté le diplomate américain, nous ajoutons un cinquième pilier à notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, en l'occurrence la préservation de la nature, étant donné l'importance de la protection de la forêt tropicale du Bassin du Congo. « Ensemble nous pouvons promouvoir des politiques environnementales qui profitent au peuple congolais », a-t-il conclu.

Le sommet virtuel des dirigeants mondiaux sur le climat s'articulera autour des six thèmes, dont les avantages économiques de l'action climatique, avec un accent particulier sur la création d'emplois et l'importance de s'assurer que toutes les communautés et tous les travailleurs profitent de la transition vers une nouvelle économie fondée sur les énergies propres. Un autre thème est celui de stimuler les technologies transformatrices qui peuvent contribuer à réduire les émissions et à s'adapter au changement climatique, tout en créant de nouvelles opportunités économiques considérables et en développant les industries du futur.

La République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud, le Nigéria, le Kenya et le Gabon sont les cinq pays africains invités à ce rendez-vous.