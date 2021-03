Congo-Kinshasa: Sama Lukonde-Mike Hammer - Les raisons du premier tête-à-tête !

Dans le souci de répondre aux besoins de la population congolaise quant à ce qui concerne les questions économiques et sécuritaires, le Premier Ministre, Jean Michel Sama Lukonde Kyenge a reçu en audience, le lundi 29 mars, l'Ambassadeurs des Etats-Unis d'Amérique dans son cabinet de travail, Mike Hammer.

Apporter son soutien de Washington est la seule raison de la présence du diplomate américain mais aussi, présenter ses félicitations au tout nouveau locataire de la Primature.

«Je suis venu féliciter le Premier Ministre et offrir le soutien des Etats-Unis au Gouvernement Congolais dans le cadre de notre partenariat privilégié pour la paix et la prospérité », a déclaré Mike Hammer à l'issue de cette audience en appuyant que les questions économiques touchant la protection de l'environnement en RDC mais aussi sécuritaires ont été au centre de ces entretiens.

«Nous avons discuté des priorités du Gouvernement qui va sortir dans quelques jours. Ce qui est plus important est que le Premier Ministre a insisté sur les questions économiques et sécuritaires dans l'Est de la RDC. Il veut qu'on travaille ensemble aussi sur les questions de l'environnement, de la santé mais aussi appuyer le Gouvernement à préparer les bonnes élections en 2023 », a renchéri le diplomate Américain.

Parlant des priorités de Washington, Mike Hammer a indiqué que son Gouvernement soutient les efforts de la RDC dans le rétablissement de la paix dans la partie Est du pays. « La priorité du Gouvernement des Etats-Unis est de soutenir les efforts du Gouvernement Congolais pour assurer la paix et la sécurité des populations dans l'Est du pays. Nous le faisons à travers la MONUSCO. Nous avons aussi désigné les ADF comme groupe terroriste DAESH. Ça aide à couper le financement de ce groupe terroriste mais aussi à prévenir les militants étrangers qui viennent à Beni », a soutenu l'Ambassadeur des Etats-Unis avant de souligner que la stabilité de la RDC, est très importante pour la région.

Et pour accompagner le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi dans la lutte contre la corruption en République Démocratique du Congo, Mike Hammer a réitéré la disponibilité de son Gouvernement à s'y mettre, en appuyant que cette lutte est le cheval de bataille du Président de la République. « Nous avons discuté, enfin, de l'importance de lutter contre les antivaleurs notamment, la corruption. C'est la corruption qui est à la base de beaucoup de problèmes à l'Est notamment l'exploitation illégale des ressources minières... Nous voulons travailler ensemble pour le bien des peuples Congolais et Américains», a-t-il affirmé.