Congo-Kinshasa: Marché de la Liberté - Un patrimoine de la Tshangu ou une propriété communautaire de Masina ?

Depuis un certain temps, un groupe de notables agitateurs associés à quelques acteurs politiques de la commune de Masina instrumentalise la population de cette municipalité pour saper les bonnes initiatives de l'Administratrice du Marché de la Liberté MLDK, Fatuma Mangaza Luhalwe alors qu'elle a toujours fait preuve de bonne gestion à la tête de ce marché public.

A cause de leurs intérêts mesquins, égoïstes et politiques, ces personnes multiplient des campagnes de dénigrement en inventant même des fausses histoires sans tête, ni queue. Histoire de traîner dans la boue la gestionnaire dudit marché.

Leur malveillance les incite même à mettre dans la tête de la population que le Marché de la Liberté est un bien exclusif de Masina.

Or, l'aperçu historique confirme que c'est un cadeau offert par Mzee Laurent- Désiré Kabila (MLDR) pour encourager l'ensemble de la population de cinq communes qui composent la Tshangu (N'djili, Masina, Kimbanseke, N'sele et Maluku) pour sa bravoure et son sursaut patriotique manifesté contre les envahisseurs rwandais en août 1998 à Kinshasa.

« Le Marché de la Liberté se trouve à Masina mais, il appartient à tous les citoyens congolais. Nous demandons aux impostures d'arrêter leur aventure. Car, ce marché est un patrimoine commun et une fierté pour le district de la Tshangu. Ce Marché n'est pas une propriété d'une seule communauté spécifique de Masina», ont soutenu les observateurs avertis.

C'est grâce à Mme Fatuma, renseigne-t-on, que le Marché de la Liberté est classé parmi les deux meilleurs marché urbain de la Ville de Kinshasa. Avec son comité de gestion, elle s'est dévouée à son bon fonctionnement pour sauvegarder l'image de Mzee Laurent-Désiré Kabila, qui en est l'initiateur.

Sur le plan de la salubrité, l'administratrice a réussi à mettre en place un service d'assainissement efficace en interne qui assure de manière permanente l'entretien et la gestion des immondices au sein du Marché. Ceci permet au marché de se maintenir en parfait état.

En termes de ressources humaines, elle garantit un traitement rationnel aux personnels du marché qui sont rémunérés régulièrement tous les mois.

Du point de vue sécuritaire, il faut avouer que cette femme s'est résolument engagée de faire de ce marché un espace de libre échange, de paix et de justice où règne une bonne ambiance entre les commerçants et les clients, visiteurs et visités. Ils viennent de partout.

Contrairement aux autres marchés publics de la capitale, le Marché de la Liberté est doté d'un service de gardiennage bien équipé qui s'occupe de sa sécurité jour et nuit.

Des agents (sportifs) de sécurité travaillent en connivence avec la police nationale qui dispose un bureau de détachement sur place pour protéger les marchands et leurs marchandises.

Ce dispositif sécuritaire a mis en confiance certaines banques ainsi que des opérateurs de télécommunications de louer des magasins et occuper d'autres espaces au sein du Marché de la Liberté.

Au-delà de la viabilité, Fatuma Mangaza a fait du marché de la Liberté un patrimoine qui a redoré l'image du district de la Tshangu qu'on qualifiait hier d'une zone rouge à Kinshasa.

Autrefois, un flux impôrtant prenait le sens unique, autrement dit, tout le monde se dirigeait vers le Grand marché central de Kinshasa (Zando) ou vers Libongo de Baramoto pour s'approvisionner en vivres, vêtements ou autres bien. Mais, aujourd'hui il faut saluer la prouesse de l'administratrice du Marché de Liberté qui a ouvert beaucoup d'opportunités en termes de projets économiques et d'investissements au bénéfice de la population de la Tshangu et autres districts de Kinshasa.

Une meilleure organisation administrative témoigne la perspicacité de Fatuma Mangaza qui est restée vigilante et rationnelle dans la gestion et préservation de ce bijou laissé par Mzee Laurent Désiré KABILA à toute la population de la Tshangu.

Malheureusement, cet engagement patriotique dérange certains détracteurs à Masina qui manipulent leurs frères et sœurs pour s'opposer aux autorités administratives du Marché de la Liberté.

Et pourtant, ce marché a besoin d'un soutien de tous pour son maintien et son assainissement quotidien.

En lieu et place de s'attaquer à cette dame qui continue à faire preuve dans sa gestion, il serait louable de l'accompagner dans la recherche des partenaires, de mieux influencer les autorités publiques pour venir en aide à ce patrimoine qui est confronté à un problème des routes d'accès de gauche à droite à cause de la détérioration des avenues "Sep Congo", "Bolenge" et l'entrée de l'hôpital Roi Baudouin.

Qui dit mieux ?