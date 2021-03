Ile Maurice: L'ADSU de Plaine-Verte - «Les détenus sont en danger... » dit Me Valayden

«Les détenus des cellules de l'ADSU à Plaine-Verte sont en danger car la structure s'effondre. Ces locaux doivent être complétement refaits». C'est en gros le contenu d'une lettre que Me Rama Valayden a adressée au Commissaire de police hier, lundi 29 mars. La lettre est co-signée par Me Shahzaad Mungroo.

Les hommes de loi avancent que l'état des cellules ne respecte pas les normes et va à l'encontre des droits de l'homme. Il rajoute que la vie des détenus est en danger. «We fear those cells become a source which trigger detainees, who are already on high after having taken different types of drugs to commit acts which will jeopardise their lives,» dit-il.