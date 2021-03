Afrique: CAN 2022 - Epilogue ce mardi avec les 5 derniers tickets à conquérir

Aujourd'hui se joue le dernier acte des éliminatoires de la CAN Cameroun 2022 avec les cinq derniers tickets à conquérir pour la phase finale prévue en janvier et février 2022. Dix-neuf qualifiés sont déjà connus : Cameroun, pays hôte, Sénégal, Algérie, Tunisie, Mali, Guinée, Gambie, Comores, Egypte, Zimbabwe, Guinée équatoriale, Burkina Faso, Ghana, Gabon, Côte d'Ivoire, Maroc, Nigeria, Soudan et Malawi. Cette dernière équipe a éliminé, hier, l'Ouganda (1 - 0), huitième de finaliste de la dernière CAN, en Egypte, face au Sénégal. Et ce soir, au bout de la 6ème et dernière journée des éliminatoires, le compte sera bon, avec les noms de tous les 24 qualifiés.

Deux « finales directes » pour la 2ème place qualificative sont au programme avec dans le Groupe I du Sénégal, la Guinée Bissau (3ème, 6 points) qui se la disputera à domicile avec le Congo (2ème, 8 pts) et dans le Groupe L entre la Sierra Leone (3ème, 4 pts) qui tentera de renverser le Bénin (2ème, 7 pts). Tout aussi poignantes seront les deux « finales à trois » dans le Groupe E où, outre la Centrafrique (4ème, 4pts) et la Mauritanie (2ème, 6 pts) qui s'expliquent directement à Bangui, le Burundi (3ème, 5 pts) ira défier le Maroc déjà qualifié pour leur souffler le ticket. Et dans le Groupe F du Cameroun qualifié d'office, en tant que pays organisateur, où les cousins lusophones, Mozambique (4ème, 4 points) et Cap-Vert (2ème, 7 pts) se disputeront directement le seul billet mis en jeu, alors que le Rwanda (3ème, 5 pts), troisième équipe en course, mise sur une victoire chez les « Lions indomptables » et un nul dans l'autre match pour passer.

Le ticket restant, dans le Groupe G, fera l'objet d'un duel à distance entre Madagascar (3ème, 7 pts) et l'Ethiopie (2ème, 9 pts) avec pour « arbitres » respectivement le Niger éliminé et la Côte d'Ivoire déjà qualifiée.

Les résultats enregistrés hier : Malawi - Ouganda 1 - 0 ; Burkina Faso - Soudan du Sud ; Angola - Gabon ; RD Congo - Gambie ; Togo - Kenya ; Égypte - Comores ; Zimbabwe - Zambie ; Algérie - Botswana

Le programme du jour à 13h : République centrafricaine - Mauritanie, à Bangui [groupe E] ; Madagascar - Niger, à Toamasina [groupe K] ; Côte d'Ivoire - Éthiopie, à Abidjan [groupe K] ; à 16h : Guinée-Bissau - Congo, à Bissau [groupe I] ; Sénégal - Eswatini, à Thiès [groupe I] ; Sierra Leone - Bénin, à Freetown [groupe L] ; Nigeria - Lesotho, à Lagos [groupe L] ; à 19h : Maroc - Burundi, à Rabat [groupe E] ; Mozambique - Cap-Vert, à Maputo [groupe F] ; Cameroun - Rwanda, à Douala [groupe F]