Afrique: CAN (Eliminatoires) - Niger-Côte d'Ivoire 0-3

Les Eléphants valident leur 24e participation

Ils l'ont fait ! Les Eléphants de Côte d'Ivoire seront de l'aventure de la 33e Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021 en janvier 2022 au Cameroun. Après la victoire éclatante de l'Ethiopie face à Madagascar (4-0), la Côte d'Ivoire se devait d'assurer devant le Niger. Et la bande à Patrice Beaumelle ne s'est pas loupée avec son capitaine Serge Aurier d'attaque, buteur sur l'ouverture du score et double passeur.

Avec des réalisations du latéral de Tottenham Aurier (25e), Max Gradel (34e) et Wilfried Kanon (60e), les Ivoiriens ont dynamité (3- 0) le Mena (gazelle), ce 26 mars 2021, au stade Général Seyni Kountché de Niamey, en match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN au pays de Paul Biya.

Une démonstration de force et de suprématie des Eléphants qui s'offrent ainsi le premier ticket qualificatif du groupe K. Avec 10 points au compteur, la Côte d'Ivoire surclasse l'Ethiopie (9 points) et Madagascar (7 points). Mais plus qu'une qualification, le pays des champions d'Afrique 2015 fait preuve de constance dans l'épreuve reine de la Confédération africaine de football (CAF).

Avec cet autre ticket en poche, les Eléphants signent ainsi leur 24e participation. La seconde sélection la plus régulière derrière l'Egypte (25 participations), et devant le Ghana (23 participations), le Cameroun et la Tunisie, 20 participations chacun. Les Barea quasiment condamnés

La qualification des Eléphants à Niamey condamnent encore plus les Barea. Quarts de finaliste de l'édition 2019 en Egypte, les Malgaches sont bien partis pour manquer une seconde participation consécutive. Après la claque administrée par les Walya, les coéquipiers de Jeremy Morel sont condamnés à l'exploit, le mardi 30 mars prochain, à domicile pour espérer se qualifier pour le Cameroun.

La sélection malgache, dans ce groupe K, doit largement battre le Niger et espérer que la Côte d'Ivoire dispose de l'Ethiopie. En cas de nul entre les Eléphants et les Walya, les Barea seront contraints de suivre la compétition à la télévision. Ce qui profiterait à l'Ethiopie, vainqueur de l'épreuve en 1962, et signerait ainsi son retour après sa 10 participation en Afrique du Sud en 2013.

Le Niger éliminé Le Mena doit attendre pour signer sa 3e participation à la phase finale de la CAN après sa présence au Gabon et en Guinée Equatoriale en 2012 et en Afrique du Sud en 2013.

Le Niger, à une journée du terme des qualifications de la compétition prévue l'année prochaine au Cameroun, occupe la dernière place du groupe K avec trois petits points. En concédant leur quatrième revers des éliminatoires, vendredi, face à la Côte d'Ivoire, les coéquipiers de Moussa Maazou sont éliminés. Explosé à Niamey par les Barea (6- 2) lors de la 2e journée, le Mena se rendra à Madagascar dans l'objectif de s'offrir une revanche. Sinon, une victoire ne sera que pour le prestige. Et rien d'autre.