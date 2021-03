Afrique: Elim CAN 2021 - La Mauritanie a son destin en main

Parmi les trois sélections en lice Groupe E, la Mauritanie est le seul maître de son destin et se qualifiera si elle s'impose en Centrafrique.

Deuxième, la Mauritanie peut se contenter d'un point à Bangui, où la Centrafrique est dans l'obligation de gagner pour décrocher la première qualification de son histoire pour une phase finale de Coupe d'Afrique. Apparus très timorés face au Maroc, les Mourabitounes seraient bien inspirés de ne pas se contenter de jouer à nouveau la montre et le match nul. Le Burundi pourrait rafler la mise, à l'improbable double condition de l'emporter au Maroc et de ne pas voir la Mauritanie s'imposer en Centrafrique.

« On sait que ça va être un match très difficile. Les centrafricains jouent leur qualification sur leur terrain dans leur pays. A nous de résister à tout ça, à nous de faire le meilleur match possible. On va jouer le match pour obtenir le plus de points possibles. Dans un match de football, il faut savoir attaquer et défendre. On va essayer de faire les deux du mieux possible », a dit le sélectionneur des Mourabitounes, Corentin Martins, au micro de la PanAfricanFootball.com

Les Mourabitounes ont effectué leur ultime séance d'entraînement dans la capitale centrafricaine, lundi après-midi, sur la pelouse annexe du stade Barthélémy Boganda, a indiqué la FFRIM sur sa page Facebook. «La sérénité est de mise chez les Mourabitounes », ajoute la même source.

Un nul peut aussi suffire aux Mourabitounes pour disputer leur deuxième CAN consécutive à condition que le Burundi ne batte pas le Maroc.