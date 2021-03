Congo-Brazzaville: ODD - L'investissement sur la santé maternelle et la planification familiale à l'étude

Le ministère en charge de la Santé et de la Population avec les acteurs d'aide au développement, notamment le Fonds des Nations unies pour la population (Fnuap), sont en atelier pour analyser le dossier du Congo sur l'investissement en matière de santé maternelle et infantile, de planification familiale et des violences basées sur le genre qui font partie des Objectifs de développement durable à atteindre.

« Le dossier d'investissement qui fait l'objet du présent atelier nous apporte des éléments de réponse à cette question, aidant ainsi le gouvernement et tous les acteurs d'aide au développement à s'approprier cet outil et de jauger les efforts qu'il nous faudra fournir pour les neuf prochaines années pour atteindre les objectifs : zéro décès maternel évitable, zéro besoin en matière de planification familiale et zéro violence basée sur le genre », a expliqué le représentant du Fnuap au Congo, Mohamed Lemine Salem Ould Moujtaba, à l'ouverture de l'atelier le 30 mars à Brazzaville.

Par ailleurs, le diplomate onusien a indiqué que l'agence qu'il représente s'implique dans ce travail en vue de ventiler le coût pour la réalisation de ces Objectifs de développement durable afin de mieux structurer le dialogue politique et le plaidoyer en mobilisant les partenaires.

Pour sa part, le directeur de cabinet de la ministre en charge de la Santé et de la Population, Florent Balandamio, a souligné que malgré les efforts consentis, les besoins non satisfaits en planification familiale (intégrée dans la pyramide sanitaire) sont plus importants en milieu urbain 18,4% qu'en milieu rural 16,9%. Les méthodes de contraception sont cependant en évolution 73,11% en 2016 contre 77% en 2018, a-t-il précisé. Par ailleurs, concernant les violences basées sur le genre, plusieurs initiatives ont été prises pour en réduire l'ampleur, notamment la mise en service d'une ligne téléphonique de dénonciation.

Au cours de cet atelier, il s'agit donc de peaufiner ces indicateurs, faire les recadrages nécessaires, prélude à la table ronde nationale où les résultats seront présentés aux partenaires techniques et financiers.