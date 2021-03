Maroc: Béni Mellal-Khénifra - Des plans directeurs provinciaux de gestion des déchets ménagers et assimilés dans les cinq provinces de la région

Béni Mellal — La Direction régionale de l'Environnement de Béni Mellal-Khénifra a appuyé l'élaboration de plans directeurs provinciaux de gestion des déchets ménagers et assimilés dans les cinq provinces de la région en plus de la mise en place de trois Centres d'Enfouissement et de Valorisation (CEV) au niveau des provinces de Béni Mellal, de Khouribga et de Khénifra, a indiqué, le directeur régional de l'environnement, Hassan Bahhar.

Dans une interview à la MAP axée sur les actions entreprises par la Direction régionale de l'environnement pour limiter les différentes formes de pollution et sur la situation environnementale au niveau de la région Béni Mellal-Khénifra, M. bahhar a affirmé la Région de Béni Mellal-Khénifra occupe une place centrale dans la configuration du territoire national, soulignant qu'elle est limitrophe des régions les plus riches en potentiels environnementaux et naturels du Maroc, en l'occurrence les régions de Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Draa-Tafilalt.

Il a également rappelé la mise en place de trois centres de transfert au niveau de la province de Khouribga, et un autre au profit des collectivités territoriales relevant du groupement de TADLA & DIR, mettant en avant la réhabilitation et la fermeture de 15 décharges sauvages (03 au niveau de Khouribga, 03 au niveau de Khénifra, 02 au niveau d'Azilal et 07 au niveau de Béni Mellal), outre la mise en place d'un centre de tri au niveau de Khénifra et de deux autres programmés au niveau du CEV de Béni Mellal et de Khouribga.

Concernant l'assainissement liquide et dans le cadre du PNA, le Département de l'Environnement a contribué avec un appui financier pour la réalisation du réseau d'assainissement et raccordement de 18 Collectivités urbaines et rurales à des stations d'épuration des eaux usées réparties sur l'ensemble des provinces de la région, a-t-il dit.

Pour ce qui est de la dépollution industrielle, M. Bahhar a fait savoir que le département de l'Environnement a mis en place des instruments financiers et incitatifs pour encourager les projets de dépollution industrielle, à savoir, le Fonds de Dépollution Industrielle (FODEP) avec le financement de la mise en place des stations d'épuration pour trois unités industrielles (oléicole, sucrerie, laiterie) au niveau de la Province de Fquih Ben Saleh, et le financement de la mise en place d'une station d'épuration des rejets liquides d'une Boyauderie à la ville de Béni Mellal.

Au sujet de traitement des margines, la Direction régionale de l'Environnement a appuyé le projet de réalisation d'une station de traitement des margines provenant des huileries de la Collectivité Territoriale de Zaouiet Cheikh, a-t-il ajouté, insistant sur l'importance de la convention de partenariat relative aux projets de collecte, de traitement et/ou de valorisation des déchets issus de l'activité oléicole signée au titre de la période 2020-2024.

Pour ce qui est de la surveillance de la qualité de l'air, il y a lieu de citer l'élaboration d'une étude relative à la surveillance de la qualité de l'air au niveau de Béni Mellal-Khénifra en plus d'un autre projet en cours d'élaboration et qui concerne l'acquisition de cinq nouvelles stations pour le suivi et la surveillance de la qualité de l'air et qui seront installées au niveau des cinq provinces de la région.

S'agissant du contrôle et des sanctions des infractions, le DRE a traité 22 réclamations en relation principalement avec l'assainissement liquide, la gestion des déchets et la pollution de l'air durant l'an 2020 et effectué plus de 129 opérations de contrôle dans le cadre de la Commission Provinciale des Carrières durant l'an 2020 et de 79 autres dans le cadre des Commissions Provinciales mixtes, a-t-il relevé.