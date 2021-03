Cote d'Ivoire: Taekwondo (Passage de grades) - La Fédération débute sa saison sportive par une évaluation des Ceintures noires

« Chose promise, chose due ». La saison sportive nationale de la Fédération ivoirienne de taekwondo (Fitkd) a débuté le week-end, avec le passage de grades des détenteurs de la Ceinture noire. Le premier exercice du genre de l'année 2021, s'est déroulé au Gymnase omnisports du Centre sportif, culturel et des Tic ivoiro-coréen Alassane Ouattara d'Adjamé à Abidjan.

A l'occasion, le jury placé sous la supervision du directeur technique national (Dtn), Me Niava Jean-Jacques, a passé en revue une centaine de candidats aspirant aux Ceintures noire 1er, 2e et 3e Dan. Ils sont venus des clubs d'Abidjan et de l'intérieur du pays.

Des impétrants évalués en poomsae combats et attaques-défenses sous le regard du grand maître Mangala Salif, vice-président de la fédération en charge du Bureau directeur, qui représentait le président de la Fédération, Me Bamba Cheick Daniel, empêché.

Me Mangala a surtout encouragé les évaluateurs et les impétrants. Il espère que la nouvelle saison qui s'ouvre ainsi, sera auréolée de succès. Il faisait allusion principalement à la participation du taekwondo ivoirien aux Jeux Olympiques Tokyo 2021 prévus à l'été prochain.

La Côte d'Ivoire pour la première fois y participera avec quatre athlètes régulièrement qualifiés, Cheick Cissé Sallah (-80 Kg), Seydou Gbané (+80 Kg), Marie Christelle Ruth Gbagbi (-67 Kg) et Aminata Charlène Traoré (+67 Kg).

Lors de la conférence de presse de rentrée, animée par le secrétaire général, Me Anzoumana Siaka et les présidents de Ligue, il a été mentionné que la saison sportive 2020-2021 sera essentiellement aux couleurs des Jeux de Tokyo.

Cependant, il est prévu un certain nombre de compétitions comme le championnat universitaire, les inter-ligues et si possible la Coupe de l'ambassadeur de Corée. Sans oublier le trophée du Grand Maître Wallace mis en jeu par la Gendarmerie nationale sous l'égide de la Fédération ivoirienne de Taekwondo.