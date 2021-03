Egypte: Les activités présidentielles au mois de février 2021

Le 7 février, le Président Al-Sissi s'est entretenu avec le Premier ministre et nombre de ministres sur le suivi des projets nationaux, afin de développer les villages égyptiens au niveau de la République. Au cours de cette réunion, il a dirigé de conjuguer tous les efforts en faveur de ce projet géant, relatif au développement et l'optimisation de la qualité de vie de la moitié de la population égyptienne. Il a également passé en revue la situation des agglomérations rurales les plus pauvres.

Le 13 février, Al-Sissi s'est réuni avec le Premier ministre, Dr. Mostafa Madbouli, et le ministre des finances, Dr. Mohammad Ma'ït, des indices de la performance économique et financière de juillet 2020 à janvier 2021. Dans ce cadre, le Président a recommandé de poursuivre l'examen des répercussions de la pandémie du Covid-19 sur la situation économique mondiale et régionale, ainsi de maintenir le cap économique de l'État.

Le 14 février, Al-Sissi s'est entretenu avec le Premier ministre et le ministre de l'Enseignement des plans et procédures de la tenue des examens de mi années dans les écoles pour l'année scolaire 2020-2021, à la lumière de la propagation de la pandémie du Covid-19.

Le 15 février, lors d'une réunion avec le conseiller du président de la République pour la planification urbaine Amir Sayed Ahmed, le chef du génie militaire, Ihab El-Far et le directeur du département de l'eau du génie militaire Essam Galal, le Président Abdel Fattah Al-Sissi a demandé d'établir une station de traitement des eaux usées agricoles à la région de "Hammam" en Côte-Nord, d'une capacité de 6 millions de mètres cubes d'eau par jour. Les eaux usées agricoles seront collectées et transférées de la région du nord du Delta vers la station de traitement des eaux à "Hammam" sur une voie de 120 km de longueur, dans le but de cultiver près de 500 mille feddans à l'ouest du Delta, et ce dans le cadre de la stratégie de l'Etat d'élargir la superficie agricole au niveau de la république, de développer le Désert occidental et de former de nouvelles agglomérations agricoles et urbaines basées sur la production et l'industrialisation agricole. La réunion a porté sur le suivi des mesures d'établissement de ladite station à "Hammam". Tous les détails de l'établissement de cette station par un consortium de grandes compagnies de construction (Orascom, Abnaa Allam, Arab contractors et Metito) ont fait l'objet d'examen lors de la réunion.

Le même jour, il a tenu une réunion avec le premier ministre et plusieurs ministres, pour suivre l'état d'avancement du projet national de développement du centre et du nord du Sinaï, et particulièrement la bonification et la culture des terres par les eaux de la centrale de "Bahr El-Baqar". Le président de la République s'est informé des mesures exécutives relatives à la fourniture et au transfert des eaux vers les terres à cultiver dans le centre et le nord du Sinai, et a ordonné de réaliser la complémentarité entre les divers organes de l'Etat notamment les secteurs ayant une action commune en matière d'irrigation et d'agriculture pour accélérer la mise à exécution de ce projet stratégique.

Le 20 février, le chef de l'État a examiné, lors d'une réunion avec le Conseiller de la planification urbaine, Amir Ahmed, les équipements des stations de levage de l'eau pour cultiver les terrains au nord et au centre du Sinaï, en coopération avec les compagnies mondiales expérimentées dans ce domaine. M. le Président a également souligné aux chefs d'entreprises internationales le large champ d'action actuellement disponible en Égypte pour leurs activités, ainsi que les perspectives et les opportunités immenses et variées qu'offrent les grands projets de développement en République pour l'investissement.

Le même jour, le Président s'est réuni avec le conseiller présidentiel pour l'urbanisme le major-général Amir Sayed Ahmed, et le chef de l'Autorité du génie des forces armées le chef d'état-major Ihab Al-Far. La réunion a porté sur le suivi de la construction et de l'ingénierie d'un certain nombre de projets d'autorité d'ingénierie au niveau de la République, notamment dans la nouvelle capitale administrative et ses installations, ainsi que l'avancement des travaux sur certains projets de construction nationaux. Le Président a dirigé la poursuite de la coordination entre les différentes agences de l'État pour accélérer les étapes exécutives du projet national de développement du centre et du nord du Sinaï.

Le 21 février, Al-Sissi s'est entretenu avec le Premier Ministre et nombre de ministres et de hauts responsables. La réunion a abordé les performances et les activités de l'Autorité du canal de Suez, ainsi que les projets de l'Autorité générale de la zone économique du canal de Suez. Le Président a dirigé de formuler les politiques de marketing flexibles pour le Canal de Suez, qui coïncident les conditions économiques mondiales, et de parvenir à un équilibre entre la préservation des taux de trafic de navigation au Canal, et l'impact résultant des répercussions de la pandémie de Coronavirus.

Le 23 février, le chef de l'État s'est réuni avec le Premier ministre le Dr. Mostafa Madbouli et le ministre de la planification et du développement économique Mme le ministre Dr. Hala Al-Saïd. La réunion a porté sur le suivi de la position exécutive du ministère de la planification et du développement économique. Le Président a dirigé de continuer les études des répercussions du Covid-19, sur la performance économique locale et internationale. Et ce pour élaborer les scénarios attendus à cet égard. La réunion a également été témoin des activités de la banque nationale d'investissement, et du plan de développement administratif et structurel de la banque.

Le 25 février, le Président s'est réuni avec la Ministre de la solidarité sociale Mme Névine Al-Kabbag, et le conseiller présidentiel pour les affaires financières le major-général Mohamed Amin. La réunion a porté sur le suivi des programmes du ministère de la solidarité sociale pour le développement communautaire au niveau de la République. M. le Président a dirigé de renforcer la performance du mécanisme du secours social, tout en le soutenant financièrement et techniquement, pour donner un coup de main aux cas urgents, parmi les citoyens qui nécessitent l'intervention immédiate.

Le 27 février, Al-Sissi s'est réuni avec le Premier Ministre le Dr. Moustafa Madbouli, le Ministre des communications et de la technologie le Dr. Amr Talaat, et nombre de hauts responsables. La réunion a porté sur la situation de l'infrastructure technologique du quartier gouvernemental à la nouvelle capitale administrative. M. le Président a dirigé d'achever tous les aspects de l'infrastructure numérique et informatique du quartier gouvernemental, avant l'installation à la nouvelle capitale administrative soit en ce qui concerne la sécurité et les services, soit le gouvernement intelligent.

Le 27 Février, le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni avec nombre de hauts responsables. La réunion a porté sur le suivi de la situation constructive des projets de génie des forces armées à l'échelle républicaine, surtout dans la nouvelle capitale administrative, le quartier diplomatique, la ville internationale des chevaux "Marabet", et le centre culturel islamique "Masr". Le Président Al-Sissi a dirigé d'apporter les derniers équipements et machines de construction et d'ingénierie, pour achever rapidement les différentes étapes des projets nationaux au niveau de la République, tout en mettant en considération les normes de précision et de compétence technique, compte tenu de taux des travaux de construction dans toute la République.

Le 28 février, le Président Abdel Fattah Al-Sissi s'est réuni avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique le Dr. Khaled Abdel Ghaffar. La réunion a abordé les efforts visant à reprendre le deuxième semestre dans les universités, ainsi que les nouveautés des projets nationaux du ministère de l'enseignement supérieur au niveau de la République, en particulier les universités publiques et technologiques, ainsi que les centres et les instituts de recherche. Le Président a rassuré la reprise du deuxième semestre universitaire et la régularité du processus d'examen dans les différentes universités au niveau de la République, dirigeant de respecter strictement l'application de toutes les mesures préventives pour protéger la santé et la sécurité des étudiants.

Les tournées sur le terrain :

Le 3 février, le Président a inspecté plusieurs modèles de véhicules blindés après leur développement à travers le département des véhicules des forces armées. Ces engins modernes à usages multiples servent à lutter contre le terrorisme et sécuriser le front intérieur des unités des forces armées et de la police civile.

Le 4 février, le chef de l'État a assisté aux exercices des étudiants de l'Academie militaire qui ont commencé par des activités sportives, comprenant des exercices physiques et de vélos, ainsi qu'aux diverses activités de formation, notamment la plongée, le démontage et le montage d'armes sous-marines, ce qui a montré la grande compétence de combat et de la confiance en soi des élèves. Le président a également rencontré des membres de familles des nouveaux étudiants lors de leur visite à leurs fils à l'Académie.

Le 5 février, Al-Sissi s'est rendu sur le chantier du centre de transport collectif et intégré établi sur une superficie de 300 feddans, au nord du carrefour de l'autoroute de Suez et du périphérique, en face de l'aéroport international du Caire. Le centre de transport est constitué entre autres d'un terminal international de bus, d'un terminal de transport régional, d'un centre commercial, d'un complexe administratif, de zones de divertissement et de restaurants, d'un hôtel et des ateliers de la ligne 4 du métro. Le président de la République a ordonné que le centre de transport collectif inclut des services haut de gamme pour être en phase avec le grand développement du réseau routier environnant. M. Al-Sissi s'est également rendu sur le chantier des routes et axes de l'est du Caire notamment ceux qui relient les nouvelles autoroutes de Nasr City à celles de Suez et du périphérique. Le chef de l'Etat a donné des directives pour que les travaux exécutés soient accélérés afin d'alléger la densité du trafic sur les principaux axes routiers et pour profiter de ces travaux afin de rénover les réseaux délabrés de drainage des eaux usées et d'eau potable, conformément aux meilleures normes de qualité.

Le 8 février, le Président a effectué une tournée d'inspection, lundi, dans la nouvelle capitale administrative, où il a été informé de l'état d'avancement de construction d'un certain nombre de quartiers et d'installations, y compris le centre culturel islamique Misr, qui contient l'une des plus grandes mosquées du monde (Mosquée de Misr), avec une capacité de 102 000 fidèles, et ses minarets mesurent 140 mètres de haut. Le chef de l'Etat a également inspecté le bâtiment de la Chambre des représentants (Parlement) dans la capitale administrative, qui est le plus grand du Moyen-Orient. Le hall principal accueille un millier de membres d'une superficie de 3 fois le bâtiment actuel du parlement en Caire. Le président Al-Sissi a également inspecté l'état d'avancement des travaux dans le district gouvernemental, qui contient le siège de divers ministères, ainsi que le siège du Conseil des ministres.

Le 12 février, Al-Sissi s'est rendu vendredi sur le chantier de l'axe routier de Mostorod dans l'est du Caire. Il a inspecté les travaux entrepris dans les nouvelles autoroutes dans l'est du Caire, dont le nouvel axe routier de Mostorod construit sans carrefour et comportant 8 voies dans chaque sens, pour relier les régions Mostorod et Choubra à Ain Chams, Guesr El-Souesse, l'autoroute d'Ibrahim al-Orabi et à l'autoroute désertique Bilbess. Les ingénieurs en charge du projet en ont parlé en détail au président Al-Sissi qui a ordonné d'y appliquer les meilleures normes et d'élargir les voies routières afin de fluidifier le trafic. Le président de la République a également donné des directives pour que les citoyens vivant dans les bidonvilles de ce quartier soient logés dans des habitations dignes et raccordées aux services modernes dans les agglomérations urbaines "Ahalina" (nos familles).

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a inspecté le complexe médical intégré à Ismailia.

Le 16 février, le chef de l'Etat était accompagné par le premier ministre, Mostafa Madbouly et de la ministre de la santé et de la population, Hala Zayed. Une présentation a été faite au chef de l'Etat sur la nature des services dispensés dans ce nouvel établissement.

Le 26 février, le Président a effectué une tournée d'inspection dans l'après-midi, pour s'enquérir des travaux entrepris pour moderniser les routes et les ponts dans l'est du Caire. Il a ordonné d'accélérer l'exécution du réseau des nouveaux axes et ponts dans l'est du Caire et de le relier au Grand Caire et aux nouvelles villes, dans l'objectif de faciliter la circulation des citoyens. Le chef de l'Etat s'est enquis entre autres de l'avancée des travaux pour la modernisation des ponts dans les villes du 10 Ramadan, à Nasr City, Al- Tagamoe el-Khames, ainsi que de l'axe de Shinzo Abe (qui reliera la route de Suez au périphérique) dans le but de décongestionner ces régions.

Réception de responsables étrangers :

Le 2 février, lors de sa rencontre avec son homologue congolais, Felix Tshisekedi, le président Abdel Fattah Al Sissi a mis l'accent sur l'attachement de l'Égypte à promouvoir la coopération stratégique avec la RDC dans tous les domaines. Il a également souligné l'importance de poursuivre le développement des projets de coopération bilatérale entre les deux pays frères pendant la période à venir, surtout en ce qui concerne le renforcement des échanges commerciaux et des investissements égyptiens dans tous les domaines.

La rencontre a également porté sur la question du barrage de la Renaissance, où les deux chefs se sont mis d'accord sur l'importance de renforcer la coordination et la consultation à cet égard.

Le 3 février, lors de sa rencontre avec le Chef du gouvernement libanais, Saad Al-Hariri, le président Abdel Fattah Al Sissi a mis l'accent sur la volonté de l'Égypte de sauver le Liban de l'état, dont il souffre actuellement, en incitant tous les responsables libanais à faire prévaloir l'intérêt national et à régler leurs différends. Il a également réitéré la position constante de l'Égypte en faveur de la promotion des relations de coopération étroites avec le Liban, soulignant que l'Égypte est prête à accorder toute forme du soutien et d'aide au Liban pour lui permettre de surmonter les crises.

Le 7 février, le président s'est entretenu avec le Secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Nayef Al-Hajraf, de la promotion des relations entre l'Égypte et les pays du CCG. Le président a mis l'accent sur la spécificité des relations entre l'Égypte et les pays du Golfe, ainsi que le lien entre la sécurité nationale de l'Égypte et celle du Golfe, comme l'une des constantes de la politique égyptienne.

Le 9 février, Al-Sissi a accueilli le PDG de la société belge de dragage "DEME", et un certain nombre de hauts fonctionnaires de la société. La rencontre a porté sur le suivi du développement du lac Bardawil au Nord du Sinaï, vu son impact environnemental, économique, social et nutritionnel.

Le 10 février, lors de sa rencontre avec le ministre irakien des Affaires étrangères, Fouad Hussein, le président Abdel Fattah Al Sissi a mis l'accent sur l'engagement de l'Égypte à renforcer le rôle national de l'Irak dans son environnement arabe et à soutenir le peuple irakien dans tous les domaines La rencontre a également porté sur la situation politique et sécuritaire au Moyen-Orient, le moyen de promouvoir la coopération économique et commerciale entre les deux pays, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des projets du mécanisme de coopération tripartite avec la Jordanie.

Le 11 février, lors de sa rencontre avec le Premier Ministre jordanien, Bisher Al-Khasawneh, le Président a exprimé son aspiration à poursuivre la coordination entre les deux pays soit au niveau bilatéral ou dans le cadre du mécanisme de coopération tripartite avec l'Irak, compte tenu les défis croissants qu'affronte actuellement la région. La rencontre a porté sur les relations bilatérales entre l'Égypte et la Jordanie surtout dans les domaines de l'énergie et de la lutte contre le terrorisme, ainsi que les moyens de renforcer les relations économiques et augmenter le taux des échanges commerciaux d'une manière d'aller de pair avec les relations politiques entre les deux pays.

Le 17 février, le Président Al-Sissi a accueilli le Ministre des affaires étrangères du Pakistan M. Makhdoom Shah Mehmood Qureshi. Le Président a affirmé la considération et l'appréciation de l'Égypte pour le Pakistan, étant l'un des plus grands pays islamiques. En outre, l'Égypte se félicite du développement de la coopération bilatérale et de l'échange d'expériences dans divers domaines. La réunion a porté sur les moyens de renforcer les cadres de coopération bilatérale dans certains domaines conformément au statut et au potentiel des deux pays pour répondre aux aspirations des deux peuples, notamment en ce qui concerne la coopération sécuritaire et économique, ainsi que l'échange commercial et d'investissements.

Le 18 février, le Président a accueilli le chef du nouveau gouvernement libyen M. Abdel Hamid Dabaiba. M. le Président a souligné la volonté de l'Égypte de poursuivre à soutenir le peuple libyen pour achever les mécanismes de gestion de son pays, pour installer les fondements de la paix et de la stabilité afin de préserver ses capacités et activer sa volonté. La réunion a porté sur les efforts libyens au cours de la période prochaine pour diriger la phase de transition, ainsi que les perspectives de coopération et de coordination entre les deux pays frères pour soutenir la partie libyenne étant la responsabilité historique de cette période.

Le 22 février, le Président Al-Sissi accueille le chef du commandement central américain, le général Kenneth McKenzie. Le Président a souligné la spécificité des relations stratégiques établies entre l'Égypte et les États-Unis, aspirant le développement continu de la coopération bilatérale existante dans tous les domaines. La réunion a abordé les moyens de renforcer les relations de coopération bilatérale entre les deux pays aux niveaux militaire, sécuritaire et antiterroriste, ainsi que les programmes de formation conjoints et l'échange d'expériences. Outre, les points de vue sur les nouveautés d'un certain nombre de questions au niveau régional.

Le 27 février, le chef de l'État a reçu le Ministre koweïtien des affaires étrangères, Cheikh Ahmed Nasser Al-Mohammad Al-Sabah. Le Président a demandé à transmettre ses salutations à Son Altesse l'Ėmir du Koweït Cheikh Nawwaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, en mettant l'accent sur les relations égypto-koweïtiennes, et leur particularité, ainsi que la volonté de l'Égypte de développer une coopération étroite et distinguée entre les deux pays à différents niveaux. M. le Président a réaffirmé à cet égard le lien entre la sécurité du Golfe et la sécurité nationale égyptienne.

Participation du Président aux travaux de la séance inaugurale du Forum arabe pour les Renseignements :

Le 1er février, le Président Al-Sissi a participé à la séance d'ouverture du forum arabe sur le renseignement, via la vidéoconférence, à l'occasion de l'inauguration du siège du forum au Caire.

Le Président a confirmé l'importance d'activer le forum arabe sur le renseignement, en tant qu'un fort mécanisme qui soutient la coopération de renseignement étroite entre les pays arabes frères.

M. le Président a mis l'accent sur l'importance du travail collectif, dans le cadre de la fraternité arabe, afin de reprendre la stabilité dans tous les pays la région, surtout ceux qui souffrent des crises critiques, dont les groupes terroristes visent à y stabiliser.

Participation du Président aux travaux de la 34ème session ordinaire de la Conférence au Sommet de l'UA :

Le 6 février, le Président Abdel Fattah Al-Sissi a participé aux travaux de la 34e session ordinaire du Sommet de l'Union africaine par vidéoconférence.

M. le Président a donné un discours devant le sommet africain, au cours duquel son excellence a mis l'accent sur l'importance de renforcer les efforts continentaux conjoints, contre les répercussions du Covid-19 sur l'économie, la santé et la sécurité des peuples africains aux niveaux national et régional.

Le Président Al-Sissi a également évoqué le rôle vital du processus de réforme institutionnelle, financière et administrative pour l'avancement de l'Union africaine, affirmant la nécessité de continuer à développer l'infrastructure continentale, en tant qu'étape essentielle pour parvenir à l'intégration, et à activer la zone de libre-échange continentale (ZLEC), soulignant le soutien de l'Égypte aux différents axes de l'Agenda de développement africain 2063.

Participation du Président à la réunion de la Commission du Sommet de l'UA :

Le 17 février 2021, le Président Abdel Fattah Al-Sissi a participé, via vidéoconférence, à la réunion de la Commission du Sommet de l'Union africaine, avec la participation du Président français Emmanuel Macron, ainsi que les chefs africains membres de la Commission de l'UA, dirigé par le Président de la RDC et Président actuel de l'UA, M. Félix Tshisekedi, en présence du Président de la Commission de l'Union africaine M. Moussa Faki, et du Président sud-africain M. Cyril Ramaphosa.

La réunion a examiné les moyens de fournir des vaccins contre le Covid-19, et comment soutenir les systèmes de la santé en Afrique. Le Président a signalé l'importance de poursuivre la coordination avec la communauté internationale, afin de permettre aux pays africains d'obtenir les vaccins contre le Covid-19 de manière juste et équitable.

En plus de mobiliser le financement et le soutien logistique nécessaires pour faire face aux répercussions économiques, sociales et sanitaires, dans un cadre institutionnel global.