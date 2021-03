Ile Maurice: Covid-19 - Un approvisionnement de 24000 doses d'AstraZeneca arrive à Maurice à travers l'initiative Gavi

communiqué de presse

Un stock de 24 000 doses du vaccin AstraZeneca est arrivé aujourd'hui à Maurice à l'initiative du ministère de la Santé et du Bien-être en collaboration avec Gavi Vaccin Alliance. Le ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international fait le suivi pour s'assurer que les vaccins arrivent dans un délai raisonnable.

Les doses ont été reçus à l'aéroport international Sir Seewoosagur en présence du ministre de la Santé et du Bien-être, Dr K. Jagutpal et du ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. A Ganoo. L'ambassadeur des Nations Unies à Maurice, M. Vincent Degert, le représentant de l'OMS, le Dr Laurent Musango et Mme Christine Umutoni, coordonnatrice résidente des Nations Unies, étaient également présents.

Le ministre de la Santé, Dr Jagutpal, a souligné que ces doses seront utilisées dans le programme national de vaccination et assurera que tous ceux qui ont été inoculés avec le vaccin AstraZeneca, Covishield, recevront leur deuxième dose. Les 24 000 doses ont été achetées par le ministère de la Santé et du Bien-être.

Il a indiqué que le programme de vaccination se déroule de manière satisfaisante et a réitéré son appel au personnel médical pour qu'il se fasse vacciner.

Le ministre des Affaires étrangères, M. Alan Ganoo a pour sa part fait ressortir que son ministère travaille avec diverses agences à travers le monde pour l'achat de vaccins contre la COVID-19. Il a remercié tous les pays et agences collaborant avec Maurice tels que l'Inde, la Chine, la Russie ainsi que l'Organisation mondiale de la santé, Gavi et COVAX, pour veiller à ce que nous recevions le nombre de vaccins requis pour inoculer au moins 60% de notre population.

Le Ministre Ganoo a souligné qu'il y a une ruée au niveau mondial pour l'acquisition de vaccins et que toutes les parties responsables jouent leur rôle pour assurer une distribution juste et équitable des vaccins contre la COVID-19, en particulier pour les pays pauvres.

Gavi est une initiative public-privé pour la santé mondiale dont le but est d'améliorer l'accès à la vaccination dans les pays pauvres. Il s'agit d'une organisation internationale créée en l'an 2000 pour améliorer l'accès aux nouveaux vaccins et sous-utilisés pour les enfants vivant dans les pays les plus pauvres du monde.