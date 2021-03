Algérie: Alphabétisation - Mécanismes d'accompagnement pour la création de micro-entreprises

Alger — Les participants aux travaux d'une conférence de sensibilisation organisée par l'association algérienne d'alphabétisation "Iqraa" ont mis l'accent, lundi à Alger, sur l'importance de la formation et de l'accompagnement des diplômés des classes d'alphabétisation, à même de leur permettre la création de micro-entreprises.

La rencontre a vu la participation de cadres de l'association ainsi que des représentants des différents dispositifs d'emploi et de secteurs ministériels.Les conférenciers ont recommandé d'encourager ces diplômés, particulièrement les femmes, à rejoindre les centres de formation professionnelle pour obtenir une qualification.

Dans ce sillage, les participants ont appelé également à l'accompagnement de cette catégorie, mettant l'accent sur l'importance de leur faciliter l'accès à des micro-crédits pour la réalisation de leur projets.

Appelant à l'enrichissement du guide de formations qualifiantes en y ajoutant de nouvelles spécialités en faveur des diplômés des classes d'alphabétisation, informatique notamment, les participants ont insisté sur l'implication de la société civile dans les programmes de sensibilisation en termes d'alphabétisation, de formation et d'accompagnement de la femme dans la gestion et la création de micro-entreprises.

A cette occasion, le Directeur de la formation continue et des relations intersectorielles au ministère de la Formation professionnelle, Necib Mourad a rappelé la mise en place de plusieurs mécanismes dans le cadre des programmes de formation en faveur de différentes catégories de la société selon les besoins et les niveaux d'éducation afin d'acquérir des compétences professionnelles leur permettant l'intégration dans la vie socio-économique.

Dans une allocution lue en son nom par M. Necib, la ministre de la formation et de l'enseignement professionnelles, Hoyam Benfriha, a rappelé que le secteur avait mis en place, en 2008, le dispositif d'"Alphabétisation-qualification professionnelle" destiné aux jeunes n'ayant jamais rejoint les bancs de l'école ou l'ayant quittée tôt et ce, dans le but de concrétiser la politique nationale visant la promotion de cette catégorie à travers son insertion sociale.

Les efforts du secteur de la formation professionnelle ne s'arrêtent pas à l'attribution de diplômes de qualification à cette catégorie mais il œuvrera plutôt à son accompagnement notamment en termes d'entrepreneuriat dans le cadre du programme de contribution à l'insertion professionnelle des jeunes et à la lutte contre le chômage, engagé par le secteur et ce, à travers la création de la maison d'accompagnement et d'insertion professionnelle au niveau de chaque wilaya.

La maison d'accompagnement se veut un "espace" d'échange et d'accompagnement des jeunes en vue de leur insertion avec la participation des différents dispositifs d'appui à l'emploi au profit des jeunes porteurs de projets dont l'ANGEM, la CNAC et l'ANADE.