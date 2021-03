Algérie: Belmadi et les Verts rendent hommage à Zetchi

Blida — A l'issue du match Algérie - Botswana (5-0), disputé lundi soir à Blida pour le compte de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN-2021, le sélectionneur Djamel Belmadi et ses joueurs ont rendu un vibrant hommage au président de la Fédération algérienne de football, Kheireddine Zetchi, qui ne postulera pas pour un nouveau mandat à la tête de cette instance.

"Le président Zetchi ne sera plus à la tête de la FAF lors du prochain mandat olympique (2021-2024), car ils nous a officiellement annoncé qu'il ne compte pas se représenter. Nous avons donc tenu à lui rendre hommage, car le succès de l'EN n'est pas uniquement l'œuvre des joueurs et des entraîneurs, mais aussi celui du président. Il a beaucoup fait pour la sélection et je tiens à le souligner personnellement", a indiqué le sélectionneur national dans sa déclaration d'après match.

En effet, après le coup de sifflet final, les joueurs ont entouré Zetchi et ont fêté cette belle victoire contre le Botswana en sa compagnie. Des embrassades et des accolades auxquelles était venu se joindre Belmadi et les autres membres du staff technique.

Zetchi est arrivé aux commandes de la FAF le 20 mars 2017, en succession de Mohamed Raouraoua, qui n'avait pas souhaité se représenter pour un nouveau mandat.

A son tour, Zetchi devrait annoncer son retrait le 5 avril prochain, à l'occasion de l'Assemblée générale ordinaire de l'instance (AGO), alors que l'Assemblée générale élective (AGE) a été fixée au 15 du même mois, à Alger.