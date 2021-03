Cameroun: Bonne entame à l'Est

Les cours ont démarré sans incident hier lundi, avec cependant une affluence différente d'un établissement à un autre.

« Nous avons très bien démarré les cours à 7h30. Côté élèves, nous avons reçu en ce premier jour, 800 élèves sur 863 attendus. Nos 23 enseignants attendus sont présents ». Sur les coups de 10h30 hier lundi, Garba François, le proviseur du lycée scientifique de Bertoua envoyait un message aux retardataires. Ici comme ailleurs, les carillons de la rentrée ont bel et bien sonné. Le gouverneur de la région de l'Est a fait le tour de quelques établissements primaires et secondaires de Mandjou, Bertoua et Dimako à cet effet. Constat : la vitesse et l'affluence diffèrent d'un établissement à un autre.

A l'Ecole publique primaire de Mandjou 1, Mme Etele, la directrice, indique que 300 élèves ont répondu présent en ce premier jour, sur les 1042 attendus. A l'Ecole primaire bilingue de Mandjou 1, Mme Nguengue Thecia, enseignante, a donné des conseils utiles avant de dispenser un cours sur le « Sound and word building » en classe 3 et 4. Pour elle, il faut bien démarrer dès maintenant pour le succès scolaire. Au lycée bilingue de Bertoua, le train a aussi quitté la gare. Le proviseur Léonard William Nzhie Ndtungu indique que sur 6000 élèves attendus ici, 80% ont répondu à l'appel. Les enseignants sont aussi bien du rendez vous. Cet établissement accueille par ailleurs des déplacés internes, venus du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Aux côtés d'autres élèves, ils ont aussi répondu présent en ce premier jour.

C'est la même ambiance dans les écoles visitées à Dimako où le paquet minimum est distribué un peu plutôt par la mairie. A l'Ecole primaire publique les Champions, d'après le directeur, Mpele Sanama, seulement 144 élèves ont répondu présents sur 431 attendus. La baisse du régime est aussi constatée à l'Ecole primaire catholique de l'enfant Jésus de Dimako où 178 présents ont été enregistrés sur 318 attendus. L'autorité administrative a également relevé que sur l'ensemble de la région, y compris dans les zones frontalières et chez les réfugiés centrafricains, tout a bien démarré. Pas de retard à l'allumage. Des mesures prises à cet effet ont produit des résultats. Reste que chaque partie joue désormais sa partition pour un franc succès à la fin de l'année scolaire.