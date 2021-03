Ile Maurice: Covid-19 - Plus de 1000 membres supplémentaires du personnel médical vaccinés aujourd'hui

communiqué de presse

L'exercice de vaccination a été effectué aujourd'hui dans cinq hôpitaux régionaux afin de permettre au personnel qui ne s'était pas encore vacciné de le faire. Quelque 1 047 membres du personnel ont été vaccinés aujourd'hui et cet exercice se poursuivra jusqu'à samedi prochain dans tous les hôpitaux régionaux.

C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Santé et du Bien-être, Dr Kailesh Jagutpal, ce soir, lors du point de presse quotidien du National Communication Committee sur la COVID-19, au bâtiment du Trésor à Port Louis. Le Dr Catherine Gaud était également présente.

Le ministre Jagutpal a fait ressortir que, du 05 mars 2021 à ce jour, les cas positifs ont été identifiés comme suit : 313 cas grâce à l'exercice de contact tracing et à travers les centres de dépistage ; 39 dans des centres de quarantaine ; et 13 suites à des tests aléatoires. A ce jour, 53 patients au total ont été autorisés à rentrer chez eux et le nombre de cas locaux actifs s'élève à 311.

En ce qui concerne l'hôpital Victoria, où un membre du personnel du Neonatal Intensive Care Unit a été testé positif à la COVID-19, Dr Jagutpal a souligné que des mesures exceptionnelles supplémentaires sont prises. Le personnel travaillant au sein de cette unité, a-t-il expliqué, doit rester dans un centre de quarantaine entre leurs shifts de travail respectifs afin de s'assurer que les bébés dont ils s'occupent quotidiennement soient en sécurité en ne contractent pas le coronavirus. A ce jour, a-t-il rassuré, tous les tests PCR effectués dans cette unité sont négatifs. D'ajouter qu'un couloir sanitaire a également été mis en place pour que le personnel puisse mieux s'acquitter de ses tâches.

En outre, Dr Jagutpal a félicité tout le personnel médical pour le travail effectué et a lancé un appel aux patients à observer toutes les mesures de précaution et d'hygiène en respectant correctement le port du masque, en respectant la distanciation sociale, en se lavant régulièrement les mains et en utilisant fréquemment du désinfectant pour les mains.

Patients sous traitement

Quant au Dr Gaud, elle s'est attardée sur les patients sous traitement. Selon elle, deux patients sont actuellement intubés et se trouvent toujours dans une situation critique, dont une dame qui a été hospitalisée dans une clinique privée et transférée au New ENT Hospital hier suite à un test PCR positif en raison de problèmes respiratoires.

Dr Gaud a également déclaré qu'un patient de sexe masculin âgé de 69 ans recevait de l'oxygène, tandis qu'un autre âgé de 75 ans était toujours dans un état grave. De plus, un patient dialysé a également été hospitalisé hier soir avec des comorbidités sévères mais n'est pour le moment pas intubé.