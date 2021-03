Algérie: Adhésion de l'Algérie au réseau des universités de la Méditerranée et du Moyen-Orient

El Tarf — L'Algérie a adhéré au réseau universitaire de la Méditerranée et du Moyen-Orient - MUNA (Mediterranean and Middle East University Network Agreement), lors d'une cérémonie tenue "récemment" en ligne entre 27 universités étrangères et nationales dont celle d'El Tarf, a-t-on appris mardi auprès de l'initiateur et coordinateur national du réseau, le Pr. Sofiane Labar.

Selon cet enseignant à l'université Chadli Bendjedid d'El Tarf, le renouvellement de l'accord du réseau MUNA établi à Naples en juin 2015, a eu lieu le 23 mars courant lors d'une cérémonie tenue à distance réunissant les recteurs des 27 universités adhérentes de 13 pays, dont l'Algérie.

"L'Algérie a été représentée par quatre universités en l'occurrence celles d'Alger, Annaba, Souk Ahras et El Tarf", a ajouté la même source, soulignant que lors de la signature en ligne de cette convention, chapeautée par l'université Frederico II de Naples (Italie), l'ensemble des universités signataires ont été unanimes à souligner l'importance de ce réseau qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie des conventions multicentriques dédiées au renforcement entre ces universités de la recherche universitaire.

Parmi les objectifs inscrits au titre de cette convention, signée également par la Jordanie, la Tunisie, le Maroc, l'Albanie, l'Egypte, le Kossovo, le Palestine, la Grèce, le Liban, la Libye et la Turquie, le coordinateur du réseau au niveau de l'Algérie et expert en géologie environnementale, a cité ceux ayant trait à l'échange d'enseignants, de chercheurs et étudiants, l'organisation de visites scientifiques de haut niveau pour les doctorants ainsi que d'autres de longue durée pour la formation des enseignants et la recherche dans des domaines d'intérêt commun.

Détaillant, le recteur de l'université Chadli Bendjedid d'El Tarf, Abdelmalek Bachkhaznadji, a ajouté que les universités signataires pourront également organiser des activités de recherche conjointes, participer à des séminaires et des colloques, et renforcer la coopération en matière de développement des bibliothèques, de co-diplômes, d'organisation de thèses de recherches doctorales conjointes dans différents domaines et l'homogénéisation des formations diplomantes.

L'université Chadli Bendjedid d'El Tarf compte, a-t-il rappelé, près de 8.000 étudiants répartis à travers différentes facultés.