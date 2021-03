Algérie: Rencontre sur "la collecte d'informations géo-spatiales, techniques et technologies nouvelles"

Alger — Le service géographie et télédétection de l'Armée nationale populaire (ANP) a organisé, mardi à Alger, une journée d'information sur "la collecte d'informations géo-spatiales, techniques et technologies nouvelles", laquelle a pour objet, mettre en exergue l'importance de l'information géographique dans la concrétisation du développement national.

Dans une allocution prononcée au nom du Général de corps d'Armée, chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), à l'ouverture des travaux de cette journée d'information, le général major, chef du service géographie et télédétection de l'ANP, Omar Farouk Zerhouni a indiqué que cette manifestation, a pour buts, de "rationaliser les ressources financières de l'Etat dans ce secteur, à travers la valorisation de nos produits et la mise en exergue de leur valeur ajoutée, ajoutant que la conjugaison des efforts constituera "un bon départ" pour la concrétisation des objectifs escomptés en matière du développement.

Pour M. Omar Farouk Zerhouni, la rencontre se veut également une opportunité de vulgariser "les techniques et les technologies nouvelles utilisées dans la production des cartes de pointe, telles les caméras aériennes numériques de haute résolution, les satellites de télédétection et les techniques de géolocalisation".

Pour sa part, le directeur général de l'INCT, le colonel Abdellaoui Hassan a évoqué le rôle important que joue l'information géographique dans la gestion des territoires et dans l'appui des projets de développement aux différents niveaux, économique, social et sécuritaire.

Il a également souligné que les informations géo-spatiales précises sont "l'outil essentiel pour la prise de bonnes décisions liées au développement durable du pays".

Organisée à l'Institut national de cartographie et de télédétection (INCT), cette journée d'information est une occasion importante pour se rapprocher des opérateurs locaux et des utilisateurs de l'information géo-spatiale et faire connaitre les techniques acquises et les dernières technologies modernes, utilisées dans la production cartographique et géographique, à l'instar de "l'utilisation de caméras numériques Haute Définition (HD) pour le tournage aérien et le système de télédétection de données au moyen des technologies laser (LIDAR), considérées comme la dernière technologie pour l'acquisition d'informations géographiques verticales en trois dimensions.

Entre autres technologies modernes utilisées, le responsable militaire a cité l'exploitation de l'imagerie satellite et la télédétection dans divers domaines, en sus d'autres applications liées au positionnement par satellite, prévus par un projet en cours d'élaboration, afin d'augmenter "la performance pour localiser le positionnement par satellite".

Dans une déclaration à la presse, le colonel Abdellaoui a fait état de "dix-huit (18) stations sur 186 qui reçoivent de façon permanente via les satellites de différents types tels le GPS américain, le GLONAS russe, le BeiDou chinois et le GALILEO européen", ajoutant que les autres seront déployés prochainement", retardés par la pandémie du Coronavirus, a-t-il dit.

Et de préciser que l'institut qu'il dirige produit plusieurs modèles de cartes, se référant à "la carte de base aux échelles 1/50000 et 1/20000 qui est mise à jour périodiquement et couvre tout le territoire national".

En marge de cette journée d'information, un stand d'exposition a été inauguré par le Général-major Omar Farouk Zarhouni, lequel est ouvert aux citoyens pour s'enquérir de tous les produits et des missions de l'INCT et du CNEST.