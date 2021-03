Algérie: Energie - Sonelgaz lance son plan stratégique à l'horizon 2035

Alger — Le groupe Sonelgaz a lancé mardi à Alger son plan stratégique, dénommé "Sonelgaz 2035", qui s'articule principalement sur le développement des énergies renouvelables, le développement à l'international, et l'amélioration des performances de ses activités.

Ce nouveau plan stratégique vise la poursuite de la croissance, l'amélioration des performances du groupe, le recouvrement de sa santé financière, la maîtrise des coûts, en plus de mener la révolution digitale de Sonelgaz, a indiqué le PDG de Sonelgaz, Chaher Boulakhras, lors d'une rencontre qui a rassemblé l'ensemble des cadres dirigeants des sociétés cœur des métiers du groupe, en présence du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.

Le plan du groupe prévoit aussi de se développer à l'international en devenant un "acteur majeur sur le bassin régional et africain" porteurs de croissance.

Par ailleurs, le PDG s'est félicité du taux d'évolution de la prise en charge des zones d'ombres, des agriculteurs et des investisseurs, donnant des chiffres qui illustrent cette amélioration, à commencer par un taux de réalisation de 72% des travaux de raccordement d'exploitations agricoles.

Selon M. Boulakhras, 63% des 1.647 demandes de raccordement des investisseurs sont satisfaites et menées à terme.

De plus, 3.000 projets de raccordement en électricité (près de 33.000 foyers) et plus de 1.670 projets de raccordement au gaz (152.000 foyers) ont été réalisés au profit des habitants des zones d'ombres, a indiqué le PDG du groupe qui a ajouté que l'amélioration de la couverture des zones d'ombres permet de garantir "l'équité et l'égalité" dans l'accès à l'énergie, qui constitue, selon lui, "la plus importante des conditions" à remplir pour tout service public.

Le groupe prévoit également la mise en service d'une capacité totale de plus de 3.700 MW de plus en 2021 dont 2.800 MW d'ici cet été, évoquant, à l'occasion, les investissements "importants" dans la production d'électricité et dans les réseaux de transport et de distribution afin de répondre à cette "forte" demande attendue.

M. Boulakhras a expliqué, dans le même sens, qu'il était prévu en 2021 la mise en service de 137 ouvrages de transport (tous type confondu) et de 1.178 postes moyenne tension et basse tension (MT/BT) ainsi que 3.766 km de lignes MT/BT.