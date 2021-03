Maroc: Les propriétaires de cafés et restaurants en grève la semaine prochaine

Rabat — Les propriétaires des cafés et restaurants au Maroc ont annoncé une grève nationale de 48h, la semaine prochaine, pour contester la situation difficile de ce secteur au bord de la faillite, notamment après la décision du gouvernement de prolonger le couvre-feu et les mesures de prévention contre l'épidémie du coronavirus.

"Une grève nationale aura lieu lundi et mardi prochain pour contester le prolongement du couvre-feu (deux semaines supplémentaires)", a déclaré le président de l'Association nationale des propriétaires et gérants des cafés et des restaurants, Noureddine El Harrak, cité lundi par des médias locaux.

Les professionnels du secteur demandent l'entame d'un dialogue sérieux et efficient avec le gouvernement marocain, dans l'objectif de débattre des problématiques liées à la crise sanitaire que connaît le pays et à la faillite annoncée du secteur des cafés et restaurants.

Le président de l'association a rappelé que des correspondances ont déjà été adressées à l'exécutif et au ministère de l'Intérieur pour l'ouverture du dialogue mais sont restées, jusqu'ici, sans réponse.

Le secrétaire général de la fédération marocaine des cafés et restaurants Mohamed Abdel Fadl a, de son côté, souligné que la situation actuelle des propriétaires de cafés et restaurants, "est très difficile", appelant les autorités à "fournir une explication claire et franche sur la façon de travailler pendant le mois de Ramadan et au-delà".

"L'Etat doit porter avec nous la responsabilité de maintenir les emplois dans le pays", a-t-il affirmé.

Dans la région de Béni Mellal, une ville du centre du Maroc, les propriétaires des cafés et restaurants ont menacé de remettre les clés de leurs magasins aux autorités en cas de prolongation de l'état d'urgence sanitaire.