Egypte: Personne ne peut prendre à l'Egypte une seule goutte d'eau

Personne ne peut prendre à l'Egypte une seule goutte d'eau et la voie des négociations est l'option que nous avons privilégiée...toute action hostile aurait ses lourdes répercussions pour de longues années car les peuples n'oublient pas..., a affirmé le président Abdel Fattah Al-Sissi en marge de son déplacement dans la ville d'Ismailia.

Tous les jours, l'opinion publique mondiale et les hauts responsables voient que nous gagnons du terrain, que nous sommes sérieux dans les négociations de manière à satisfaire les intérêts de tous et que personne ne n'accapare quoi que ce soit et tout ce que nous voulons ne déroge pas aux règles et normes internationales établies dans de telles affaires..., a poursuivi le président Al-Sissi.

Nous allons entreprendre une nouvelle action dans les prochaines semaines et nous souhaitons parvenir à un accord contraignant sur l'exploitation et le remplissage...nous ne menaçons personne et recourons toujours au dialogue réfléchi en faisant preuve d'une extrême patience sans quoi il n'y aurait pas de stabilité dans la région...notre quota en eau du Nil est une ligne rouge et notre réaction en cas de préjudice impactera de façon inimaginable la stabilité de la région entière, a prévenu le président Abdel Fattah Al-Sissi.

Je n'ai jamais parlé ainsi et encore une fois je ne menace personne mais je le redis" l'eau de l'Egypte est une ligne rouge...", a martelé le chef de l'Etat.