Ile Maurice: Bérenger, Bhagwan et Boolell suspendus pour le reste de la session parlementaire - «Une façon de décapiter l'opposition...»

La séance parlementaire de ce mardi 30 mars a été marquée par l'expulsion de Patrick Assirvaden, Arvin Boolell, Paul Bérenger et Rajesh Bhagwan. Pis, les trois députés de l'opposition les plus chevronnés des quatre, à savoir Bérenger, Bhagwan et Boolell ont aussi été "named" par le speaker et suspendus non seulement pour la séance du jour mais également jusqu'à la fin de la présente session à moins qu'ils présentent des excuses.

À savoir que la présente session dure normalement jusqu'en août sauf prorogation du Parlement par le Premier ministre avant terme.

Lors d'une conférence de presse en début de soirée ce mardi 30 mars, le leader de l'opposition Xavier-Luc Duval a qualifié la décision du speaker Sooroojdev Phokeer de "dramatique et inacceptable".

Surtout à un moment de pandémie où l'opposition, par le biais d'une motion, souhaitait une approche collaborative sur les questions d'intérêt national sur le Covid-19. À un moment où plus de 2 000 Mauriciens se trouvent en quarantaine, où 25% du produit intérieur brut est en berne en raison de la fermeture des frontières, où des centaines de Rodriguais sont bloqués dans des conditions difficiles à Maurice et où des hôpitaux, cliniques ferment à cause de la détection de cas positifs.

De son côté, Nando Bodha se demande si la suspension de Bérenger, Bhagwan et Boolell n'est pas là une façon de «décapiter l'opposition de ses soldats et parlementaires les plus chevronnés».

D'ajouter que c'est une «vraie atteinte à la démocratie».